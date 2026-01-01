Nicht wegen Kälte: Trägt Kris Jenner deshalb oft Handschuhe?

Kris Jenner (70) hat die Handschuhe ausgezogen – wortwörtlich. Die Unternehmerin landete am Dienstag auf St. Barts, wo sie nach Monaten erstmals ihre Hände ohne die oft getragenen langen Opernhandschuhe zeigte. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Zuvor hatte die 70-Jährige ihre Hände bei Auftritten konsequent verdeckt, wie bei ihrer opulenten Geburtstagsfeier. An ihrer Seite auf der Karibikinsel: ihr 45-jähriger Partner Corey Gamble (45). Doch was sofort auffiel, war nicht ihr Partner: Während Kris' Gesicht nach ihrem jüngsten Facelift nahezu zeitlos wirkt, rückten ihre vom Alter gezeichneten Hände in den Mittelpunkt. Dieser Kontrast ließ die Debatte über mögliche Eingriffe an den Händen erneut aufflammen.

Bereits 2016 sorgte ein Foto mit stark bandagierter Hand für Spekulationen. Die damalige Behandlung ordnete ihr Team als medizinisch notwendig und nicht ästhetisch begründet ein. Im Herbst 2025 flammte die Diskussion online wieder auf: In einem Reddit-Thread namens "Hands don't lie" (Hände lügen nicht) kommentierten Nutzer spitz, Kris' Handschuhe könnten zum neuen Markenzeichen werden. Andere zogen hingegen Parallelen zu Prominenten, die ebenfalls Handschuhe tragen, um Alterszeichen zu kaschieren. Unter anderem wurden Namen wie Madonna (67) genannt.

Kris betonte über die Jahre wiederholt, dass kosmetische Entscheidungen für sie eine Frage des Wohlbefindens sind. Schon 2015 erklärte sie gegenüber E! News: "Du musst das tun, was sich gut für dich anfühlt. Du solltest nichts tun, weil es jemand anderes will. Du musst es für dich tun." Auch in einer jüngsten Folge von The Kardashians äußerte sich das Familienoberhaupt offen zu seinen Beauty-OPs. Gegenüber Tochter Kim Kardashian (45) lachte Kris, dass ihre Nase "wahrscheinlich das Einzige" sei, das noch echt an ihrem Gesicht ist.

Getty Images Kris Jenner im Oktober 2025

Imago Kris Jenner bei der 20-Jahr-Feier von L’Oréal Paris Women of Worth im Academy Museum in Los Angeles

Instagram / krisjenner Kris Jenner wirbt auf Instagram für die Beauty-Marke ihrer Tochter Kylie