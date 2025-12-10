Nach ihrem Facelift: Nur Kris Jenners Nase ist noch echt

Kris Jenner (70), Unternehmerin und Reality-TV-Star, hat in einer neuen Folge von The Kardashians mit einem ehrlichen Statement zu ihren zahlreichen Beauty-OPs für Aufsehen gesorgt. Während eines Gesprächs mit ihrer Tochter Kim Kardashian (45) in Paris scherzte die 70-Jährige, dass ihre Nase "wahrscheinlich das Einzige" sei, das noch echt an ihrem Gesicht ist. Erst kürzlich hatte Kris offen davon berichtet, wie sie sich anlässlich ihres 70. Geburtstags einem Facelift unterzogen hatte – eine Entscheidung, die sie bis heute glücklich mache. Bereits zuvor hatte die vierfache Mutter immer wieder betont, dass sie solche Strapazen gern auf sich nehme, um "die beste Version" ihrer selbst zu sein.

In einem Interview mit Vogue Arabia brachte Kris ihre Motivation auf den Punkt: "Nur weil man älter wird, heißt das nicht, dass man sich aufgeben muss." Schönheitsoperationen seien ihr persönlicher Weg, um stilvoll zu altern, betont sie – eine Sicht, die selbst unter Kardashian-Fans nicht unumstritten ist. Weiter teilte die TV-Persönlichkeit mit, dass ihre jüngsten kosmetischen Maßnahmen nicht nur ihr eigenes Wohlbefinden stärken, sondern auch anderen Mut machen sollen, die mit ihrem Äußeren unzufrieden sind. Unterstützt wurde Kris an ihrem großen Tag von ihren Töchtern Kylie Jenner (28), die sie zum Eingriff begleitete, und Kim, die per FaceTime zugeschaltet war.

Beim diesjährigen Thanksgiving präsentierte Kris ihren neuen Look in einem Ensemble, das Eleganz mit dem gewissen Maß an Lässigkeit kombinierte. Gekleidet in ein dunkles, satiniertes Kleid mit stimmigen Accessoires und einem auffälligen Haarschnitt genoss sie eine entspannte Familienzusammenkunft mit ihren Lieben. Ihre strahlende Erscheinung lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihren ganz eigenen Stil gefunden hat – einen Stil, der Mut zur Veränderung und Selbstbewusstsein mit sich bringt. Die Familie zeigte sich dabei wie immer unterstützend und liebevoll – ein Umfeld, das Kris als Matriarchin stets zu schätzen weiß.

Anzeige Anzeige

Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner, 2019 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Kris Jenner und Kim Kardashian, Oktober 2025