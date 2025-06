Nach Kylies Brust-OP: Kris Jenner bekennt sich zu Facelift

Kris Jenner (69) hat ein gut gehütetes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit preisgegeben: Die Unternehmerin hatte vor 14 Jahren ihr erstes Facelift. Sie nutzte die Gelegenheit, ihrem Schönheitschirurgen Dr. Garth Fisher, der den Eingriff 2011 durchführte, öffentlich zu danken. Auf Instagram schrieb die 69-Jährige: "Garth, du bist so ein Superstar! Vor 14 Jahren hast du mein erstes Facelift gemacht und es zu einer außergewöhnlichen Erfahrung gemacht. [...] Du hast dich immer gut um uns gekümmert und bleibst ein so enger und geschätzter Freund! So ein unglaubliches Talent." Gleichzeitig erlaubte sie ihm damals, den Eingriff für eine Dokumentation zu filmen, um anderen Patienten die Angst davor zu nehmen.

Kris' Offenheit kommt kurz nachdem ihre Tochter Kylie Jenner (27) kürzlich auf TikTok detailliert über ihre Brustvergrößerung sprach. Ihre präzisen Angaben über Implantatgröße, -art und den behandelnden Arzt, Dr. Garth Fisher, ließen viele Fans staunen. Der Chirurg zeigte sich dankbar für Kylies Offenheit bezüglich ihres Eingriffs und betonte die Bedeutung von Patientensicherheit und Diskretion.

In der Vergangenheit hielt sich die Familie Kardashian-Jenner oft bedeckt, wenn es um Schönheits-OPs ging. Kylie behauptete lange Zeit, ihre markante Lippenform sei lediglich das Ergebnis von geschicktem Make-up, bevor sie schließlich zugab, Lippenfüller verwenden zu lassen. Sie betonte jedoch wiederholt, bisher keine plastische Chirurgie im Gesicht gehabt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2024

Anzeige Anzeige