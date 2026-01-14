Kris Jenner feiert Timothée Chalamets Auszeichnung im Netz

Timothée Chalamet (30) hat bei den Critics' Choice Awards 2025 den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in "Marty Supreme" gewonnen, und dabei konnte er auf die Unterstützung seiner Liebsten zählen. Nicht nur seine Mutter Nicole Flender teilte auf Instagram ein Video von dem Moment, in dem Kate Hudson (46) ihn zum Gewinner erklärte, sondern auch Kris Jenner (70) ließ es sich nicht nehmen, dem Schauspieler herzlich zu gratulieren. "So aufregend!", kommentierte die Reality-TV-Ikone den Beitrag und zeigte offen ihre Begeisterung. Kris hat allen Grund zur Freude, denn Timothée ist seit drei Jahren mit ihrer Tochter Kylie Jenner (28) liiert – und die beiden scheinen überglücklich miteinander.

Bei der Preisverleihung zeigte sich Kylie nicht nur als stolze Begleiterin, sondern wurde auch liebevoll von ihrem Partner geehrt. Während seiner Dankesrede sprach Timothée rührende Worte an seine Partnerin und bedankte sich für ihre Unterstützung: "Danke für unsere Basis. Ich liebe dich. Ich könnte das ohne dich nicht schaffen." Auch seine Eltern fanden Erwähnung, als er von der Bedeutung der Dankbarkeit sprach. Bei den Golden Globes hatte er bereits einen weiteren Sieg gefeiert und erneut betont, wie sehr seine Familie und Kylie ihn prägen und begleiten. Sein jüngster Film "Marty Supreme", für den er ausgezeichnet wurde, läuft aktuell in den Kinos.

Hinter den Kulissen scheint das Paar nicht nur füreinander da zu sein, sondern auch von der jeweiligen Familie voll akzeptiert zu werden. Timothées Mutter beschrieb Kylie kürzlich in einem Interview mit New York Magazine als "sehr liebenswert" und zeigte sich angetan von der Unternehmerin. Auch von Kylies Umfeld kommen positive Stimmen: Ihre Familie sei begeistert über die Beziehung, da diese Kylie sehr guttue, wie People berichtet. Bereits zuvor hatte das Paar immer wieder durch kleine Details wie gemeinsame Einblicke auf Instagram von sich reden gemacht. Die öffentliche Wertschätzung auf den wichtigen Award-Shows dürfte ihre Bindung nur weiter gestärkt haben.

Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kylie Jenner, "The Kardashians"-Bekanntheiten

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025