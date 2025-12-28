Royals
Khloé und Kris verraten: Gab es Sex auf Kardashian-Partys?
Khloé und Kris verraten: Gab es Sex auf Kardashian-Partys?

Khloé Kardashian (41) hat ihre Mutter Kris Jenner (70) in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" mit einer pikanten Frage überrascht: Gab es jemals Sex auf einer der legendären Kardashian-Weihnachtspartys? Erst wich Mama Kris aus und fragte lachend zurück, ob Khloé "im Badezimmer" meine. Die Zweifachmama ließ aber nicht locker: "Sex gehabt? Einen Blowie gegeben? Ich weiß nicht. Unter dem Tisch…" Kris beharrte darauf, "nichts" zu wissen, drehte den Spieß um und wollte von ihrer Tochter hören, was sie wisse. Die Good-American-Gründerin gab zu, dass sie an Weihnachten traditionell "eher betrunken" sein wolle – in den letzten Jahren habe das jedoch nicht geklappt.

Obwohl Kris sich an keine schlüpfrigen Vorkommnisse erinnerte, kam Khloé schließlich noch etwas in den Sinn: eine frühere Party, bei der "eine Person mit dem Kellner Sex hatte und Kris' Cousine Cici hereingeplatzt ist". Ihr entsetztes "Was? Oh, mein Gott. Das ist verrückt!", war prompt die Antwort. Kris wusste nichts von einem derartigen Vorfall. Sie beteuerte daraufhin, dass sie nie heimlich auf einer Feier intim wurde. Khloé entgegnete wiederum, dass sie aktuell niemanden habe, um auf einer Party herumzumachen, jedoch nicht abgeneigt wäre.

In ihrem Podcast plauderte Khloé auch darüber, wer eigentlich für die Kosten der legendären Weihnachtsfeier aufkommt. "Wir tragen alle zu gleichen Teilen dazu bei", stellte die Unternehmerin klar. Die Ausrichtung des Festes habe sich längst im Familienkreis eingespielt – zuletzt fand die Party in Kendall Jenners (30) Anwesen in Beverly Hills statt. Auf der Gästeliste tummelten sich wieder internationale Stars wie Jennifer Lopez (56), Elon Musk (54), Paris Hilton (44) und John Legend (47).

