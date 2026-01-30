Plant Kris Jenner riskante OP für jünger aussehende Hände?

Kris Jenner (70) sorgt laut Daily Mail erneut für Aufsehen, doch diesmal sind es nicht ihr Gesicht oder ihre glamourösen Auftritte, sondern ihre Hände, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nachdem die Unternehmerin kürzlich ihre makellos wirkende Erscheinung nach einem über 80.000 Euro teuren Facelift präsentierte, lenken aktuelle Bilder den Blick auf einen weniger verjüngten Teil ihres Körpers. Aufnahmen von Kris, die sie ohne die Handschuhe auf St. Barts zeigen, lassen tiefe Falten und gealterte Haut an ihren Händen erkennen – ein Kontrast, der Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen auslöst. Insider behaupten, sie erkunde bereits Optionen für eine sogenannte "Handverjüngung", doch Experten warnen vor den erheblichen Risiken dieses Verfahrens.

Das Interesse an Eingriffen, die das Alter bei den Händen kaschieren sollen, wächst, doch Mediziner geben zu bedenken, dass dies weitaus riskanter ist als beispielsweise ein Facelift. Laut plastischen Chirurgen bergen Operationen an den Händen Gefahren wie Nervenschäden, dauerhafte Taubheit oder Bewegungseinschränkungen, die schwerwiegende Folgen haben können. Statt eines chirurgischen Eingriffs empfehlen Experten modernere Methoden wie den Einsatz von Fillern, Eigenfett oder Laserbehandlungen, die ohne die gleichen Risiken ästhetische Verbesserungen erzielen können. Kris selbst hat sich zu den Spekulationen bisher nicht geäußert, ließ aber vergangenes Jahr in einem Interview durchblicken, wie wichtig es ihr ist, das Beste aus ihrem Schönheitsideal zu machen.

Die Realität des Alterns, die sich an bestimmten Stellen des Körpers nicht so leicht verbergen lässt, bleibt ein viel diskutiertes Thema, besonders in der schillernden Welt von Stars wie Kris Jenner. Handschuhe dienten ihr bisher oft dazu, diesen Aspekt zu verdecken – zuletzt auch bei Feierlichkeiten zu ihrem 70. Geburtstag. Begleitet von ihrem langjährigen Partner Corey Gamble (45) tritt sie dennoch selbstbewusst auf, ungeachtet der Diskussionen über ihr Aussehen. Ob sich die Mutter der Kardashian-Jenner-Kinder tatsächlich zu einem weiteren drastischen Eingriff entschließt oder alternative Methoden in Betracht zieht, bleibt abzuwarten.

Imago Kris Jenner und Kim Kardashian am 16. Oktober 2025 in Los Angeles

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, September 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner im Oktober 2025