Kardashian-Double: Kris Jenners Nichte (28) verblüfft Fans

Natalie Warren feierte jetzt ihren 28. Geburtstag und zeigte auf Instagram, wie sehr sie optisch in den berühmten Clan passt. Die Nichte von Kris Jenner (70) posierte in einem funkelnden goldenen Minikleid, mit hochgestecktem Haar und einem "Birthday Girl"-Haarreif vor einer Ballonwand. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Noah Warren und engen Freundinnen genoss sie laut Daily Mail den Tag in einem liebevoll dekorierten Raum, in einem Partybus sowie bei einer zweistöckigen Geburtstagstorte mit lilafarbener Zuckerglasur. Die Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Familie war dabei nicht zu übersehen, und zahlreiche Fans hinterließen ihre Glückwünsche in den Kommentaren.

Natalie, die eine enge Verbindung zu den Kardashians und Jenners pflegt, wurde auf Instagram auch von ihrer Tante Kris Jenner bedacht, die in ihrer Story liebevolle Geburtstagsgrüße teilte. Zu einem Foto, das während der Feiertage entstand und Natalie gemeinsam mit Kris und Großmutter MJ zeigt, schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Natalie. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag! Ich hab dich lieb!" Natalie repostete die Story daraufhin laut Daily Mail und ergänzte sie mit den Worten: "Liebe dich!" sowie roten Herz-Emojis.

Hinter den strahlenden Geburtstagsbildern steckt jedoch auch eine sehr persönliche Geschichte. Natalie ist die Tochter von Kris' verstorbener Schwester Karen Houghton, die im März 2024 unerwartet an Herzversagen starb. Auf Instagram erinnert die Influencerin immer wieder an ihre Mutter, zuletzt im November an deren 67. Geburtstag mit emotionalen Throwback-Fotos. Dazu schrieb sie bewegende Zeilen darüber, wie sehr sie ihre Mutter vermisst, und fügte hinzu: "Du warst die beste Mama. Ich liebe dich." Trotz des schweren Verlustes scheint Natalie heute bei ihrem Mann, ihren Freunden und ihrer Familie Halt zu finden.

Instagram / nataliezettel Natalie Warren im März 2025

Instagram / nataliezettel Natalie Warren an ihrem Geburtstag

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Schwester Karen in jungen Jahren

