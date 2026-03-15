Kris Jenner hat die Schnittrechte an eigener Realityshow

Kris Jenner (70) hat sich von Beginn an ein außergewöhnliches Privileg gesichert: Als eine der wenigen Frauen im Reality-TV verfügt sie über Schnittrechte an ihrer eigenen Show. "Ich bin wahrscheinlich eine der einzigen Frauen in der Reality-TV-Welt, die Schnittrechte an unserer Show hat", erklärte die 70-Jährige jetzt im Podcast "SmartLess". Diese Macht habe sie bereits seit dem ersten Drehtag von Keeping Up With the Kardashians inne. Diese Freiheit habe dazu geführt, dass sich die gesamte Familie vor der Kamera wohler gefühlt und sich so gezeigt habe, wie sie wirklich sei. "Es gab uns das Gefühl von Sicherheit und hat uns enger zusammengeschweißt", so Kris. Gemeinsam mit ihren Kindern Kourtney (46), Kim (45), Khloé, Rob Kardashian (38), Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (28) stand sie von 2007 bis 2021 für 20 Staffeln bei E! vor der Kamera.

Obwohl Kris die Möglichkeit hat, "alles rauszunehmen", wie sie betont, hat sie von diesem Recht für ihre Familie noch "nie" Gebrauch gemacht. Lediglich bei optischen Details greift sie ein – etwa wenn ihre Frisur "verrückt aussah" oder ihr Lippenstift nicht perfekt saß. "Ich war so eitel", gestand sie lachend im Podcast. Die Idee zur Show entstand durch Freunde und Bekannte, die Kris immer wieder sagten, dass niemand glauben würde, was in ihrem Leben so alles passiere. Besonders ihre gute Freundin Kathie Lee Gifford (72) habe das Familienleben als "wild" genug für Reality-TV eingeschätzt. "Ich dachte, es wäre normal", gab Kris zu. Schließlich traf sie sich mit Casting-Direktorin Deena Katz, die von dem Familienchaos und den vielen prominenten Besuchern im Hause Kardashian-Jenner begeistert war und die Idee an Ryan Seacrest (51) herantrug.

Als Kris ihren Kindern von der Möglichkeit erzählte, stimmten alle zu – nur Kourtney schaute ihre Mutter zunächst etwas skeptisch an. Kris argumentierte damals, dass die Show helfen würde, mehr T-Shirts in ihren Boutiquen Smooch und Dash zu verkaufen. Bereits 30 Tage nach dem Meeting mit Ryans Team begannen die Dreharbeiten. Heute steht die Familie bei der Serie The Kardashians vor der Kamera, die seit 2022 auf Hulu läuft. Trotz ihres Erfolgs als Produzentin betont Kris, dass sie ihre Kinder niemals zu etwas zwingen würde. "Ich habe großen Respekt vor meinen Kindern und würde sie nie dazu bringen, etwas zu tun, was sie nicht wollen", stellte sie klar. Hätte damals eines ihrer Kinder Nein gesagt, hätte sie das akzeptiert.

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Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011

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Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag