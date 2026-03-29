Kris Jenner verrät: So eroberte Robert Kardashian ihr Herz

Kris Jenner (70) hat in einem Podcast über ihre erste Begegnung mit ihrem bereits 2003 verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian Sr. (†59) gesprochen. Die 70-Jährige erinnerte sich im Gespräch mit Jason Bateman (57), Sean Hayes und Will Arnett (55) laut People im Podcast "SmartLess" daran, wie sie den Anwalt Anfang der 1970er-Jahre an der Rennbahn in Del Mar kennenlernte. Damals war die heutige Realitystar-Matriarchin noch ein Teenager und nicht alt genug, um selbst Wetten abzugeben. Aufgestylt und voller Vorfreude stand sie an der Seite, während die Mutter ihrer Freundin ihre Wetten für sie platzierte. Robert kam auf sie zu, sprach sie an und fragte nach ihrem Namen sowie ihrer Telefonnummer – doch die junge Kris war alles andere als begeistert. "Ich war wirklich genervt, du bist ein Fremder, geh weg", erinnerte sie sich an ihre Reaktion und gab ihm ihre Nummer nicht.

Doch Robert ließ sich von der Abfuhr nicht entmutigen. Wie Kris im Podcast verriet, arbeitete seine beste Freundin bei der Telefongesellschaft und konnte ihm so weiterhelfen. Über ihren Namen fand er auch ihre Telefonnummer heraus – ein Vorgehen, das in der technologiefreien Zeit der 1970er-Jahre möglich war. "Es gab keine Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren, außer man hatte die Telefonnummer und stand in der Küche neben dem Telefon, um den Anruf entgegenzunehmen", beschrieb Kris die damaligen Umstände, berichtet das Magazin People. Auf diese Weise gelang es Robert schließlich doch noch, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Die beiden heirateten 1978 und bekamen vier gemeinsame Kinder: Kourtney Kardashian (46), Kim Kardashian (45), Khloé Kardashian (41) und Rob Kardashian (39).

Obwohl Kris und Robert sich 1991 scheiden ließen, blieben sie bis zu seinem Tod im Jahr 2003 enge Freunde. Der Anwalt starb im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs. In einer Folge von The Kardashians erzählte Kris im Oktober 2023, dass sie und Robert nach der Trennung "beste Freunde" wurden und den ganzen Tag am Telefon miteinander redeten. "Ich hatte Bedauern. Ich dachte, was habe ich mir dabei gedacht?", gab sie zu. Die Familie ehrt Roberts Andenken bis heute mit liebevollen Beiträgen in den sozialen Medien. Zu seinem 80. Geburtstag teilte Rob ein Foto seiner Eltern und schrieb: "Danke, dass du mir nur gute Erinnerungen mit dir gegeben hast. Ich vermisse dich jeden Tag." Auch Kris postete ein Bild ihres Ex-Mannes mit den Worten: "Du wärst so stolz auf unsere Kinder und ich weiß, dass du immer bei uns bist."

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Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian

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Collage: Getty Images Kris Jenner und Robert Kardashian Sr.

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Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie