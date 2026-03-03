Sucht der Mutter überschattete Gabriella Wildes Kindheit

Gabriella Wilde (36) spricht nun offen über die schwierige Zeit, die sie und ihre Familie in ihrer Kindheit durchmachen mussten. Im Podcast "Lessons From Our Mothers" erzählt die Schauspielerin von der Suchterkrankung und den psychischen Problemen ihrer Mutter Vanessa Hubbard, die ihre Kindheit überschattet haben. Wie Daily Mail berichtet, schilderte Gabriella in dem Gespräch, dass sich ihre Mutter lange Zeit verloren in der Welt gefühlt habe, was wiederum zu Abhängigkeit und Depressionen führte. Erst als die Schauspielerin etwa 15 Jahre alt war, habe sich ihre Mutter wieder gefangen, sei trocken geworden und wieder stabil gewesen. Die emotionalen Erinnerungen teilt der "Poldark"-Star im Gespräch mit den Moderatorinnen Cressida Bonas (37) und Isabella Branson.

Besonders intensiv erinnert sich die heute 36-Jährige an die Unberechenbarkeit, die ihre frühe Kindheit prägte. Mal erlebte sie ihre Mama als "magisch" und voller Wärme, im nächsten Moment war sie von der Krankheit gezeichnet und wirkte wie ein völlig anderer Mensch – eine Situation, die laut Gabriella für ein Kind oft beängstigend und schwer zu verstehen war. Die Darstellerin betont aber auch, wie beeindruckend die spätere Wandlung ihrer Mutter gewesen sei. "Sie hat mir gezeigt, dass es immer möglich ist, sich zu verändern", sagt sie stolz im Podcast.

Die Erfahrungen mit ihrer Mutter prägen Gabriellas eigenes Familienleben bis heute. Zusammen mit ihrem Mann Alan Pownall hat die Darstellerin drei Söhne, denen gegenüber sie ganz bewusst nichts beschönigen möchte. "Ich habe immer versucht, ehrlich zu meinen Kindern zu sein und ihnen eher die schlimme Wahrheit zu erzählen als eine Halbwahrheit, weil ich glaube, sie spüren das sowieso", erklärt sie im Podcast. Während die Familie privat ihren Weg gefunden hat, kennt das Publikum Gabriella vor allem von der Leinwand und dem Bildschirm: Sie wurde mit ihrer Rolle als Caroline Penvenen in der Serie "Poldark" bekannt, stand unter anderem für die Neuverfilmung von "Carrie" und für den Superheldenstreifen "Wonder Woman 1984" vor der Kamera und wird demnächst im Comedy-Drama "Mother's Pride" an der Seite von Jonno Davies und Martin Clunes zu sehen sein.

