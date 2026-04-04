"Das große Promibacken": René Casselly reagiert auf Hate

René Casselly (29) gewann Das große Promibacken. Doch das passt offenbar nicht jedem. Während der Ausstrahlung des beliebten Tortenwettbewerbs wurde der Artist immer wieder im Netz als arrogant und unsympathisch bezeichnet. Davon lässt René sich die Freude über seinen Sieg aber nicht nehmen. Bei Instagram teilt er ein Foto von sich mit seinem goldenen Cupcake. "Unsympathisch. Verbissen. Arrogant. Du kannst mich mögen oder nicht – aber ich werde nie aufhören, alles zu geben", betont er. Er sei sich bewusst, dass seine Art polarisiere. Aber er wolle an alles, was er tue, mit nicht weniger als 100 Prozent, Ehrgeiz und "dem Willen, besser zu werden" herangehen.

Weiter betont René, dass Erfolg niemals einfach so komme. Viele Zuschauer sehen nur den Sieg, aber dieser sei mit viel Schweiß und Tränen verbunden. "Viele sehen nur das Ergebnis. Was sie nicht sehen: Disziplin, Rückschläge, Zweifel – und trotzdem immer weiterzugehen. Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von harter Arbeit, Fokus und dem Glauben an sich selbst", meint der 29-Jährige. Für seine klaren Worte bekommt René von seinen Fans jede Menge Zuspruch. In den Kommentaren unterstützen ihn auch prominente Freunde wie Stefano Zarrella (35) und Kathrin Menzinger (37). Und sein Erfolgsrezept scheint immerhin aufzugehen: Der gebürtige Hamburger konnte schon zuvor bei Ninja Warrior Germany und Let's Dance abräumen.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass René Kritik einstecken muss. Vor allem seine Teilnahme bei "Let's Dance" 2022 bekam einen bitteren Beigeschmack. Er gehört einer Familie an, die seit Generationen im Zirkus tätig ist – während der Show betonte René immer wieder seine enge Bindung zu seinen Zirkuselefanten. Für die Elefantennummer mit seiner Schwester Merrylu wurde René zunächst auch öffentlich gefeiert. Doch die angebliche Liebe zu den Tieren wurde ihm zum Verhängnis, denn Zirkustiere sind ein extrem umstrittenes Thema. Bis heute steht René mit dem Vorwurf der Tierquälerei in Verbindung. Tierschutzorganisationen wie PETA warfen dem Sportler vor, Elefanten als "Turngeräte" zu missbrauchen. Der Tod zweier Elefanten im Besitz der Cassellys 2020 warf ebenfalls ein düsteres Licht auf die Zirkusfamilie.

Anzeige Anzeige

Imago Rene Casselly bei der ABOUT YOU Fashionmania in der Uber Eats Music Hall in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Rene Casselly bei "Let's Dance" 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / rene_casselly Ninja Warrior René Casselly mit seinem Elefanten