Menowin Fröhlich zurück: Das denkt DSDS-Konkurrent Mehrzad

Menowin Fröhlich (38) steht vor seinem zweiten Versuch bei DSDS – 16 Jahre nachdem er im Finale der Castingshow den zweiten Platz belegte. Sein damaliger Konkurrent Mehrzad Marashi (45), der die Show 2010 gewann, hat sich nun zu dem überraschenden Comeback geäußert. "Ich habe zuerst gedacht, dass es KI ist, Vera*sche", verriet Mehrzad gegenüber RTL. Der Gewinner von damals hat aber auch einen klaren Rat für seinen ehemaligen Mitstreiter parat: "Wenn ich einen Rat geben könnte oder sollte, würde ich sagen: 'Hey, konzentriere dich auf dein Talent', sei nicht zu verbissen. Weil das war er manchmal auch in unserer Staffel."

Eigentlich wollte Menowin in diesem Jahr nur seine 17-jährige Tochter Jiepen Fröhlich zum Casting begleiten. Die Teenagerin hatte schon lange den Traum, ebenfalls vor der Jury zu stehen, und nahm sich ihren Vater dabei als Vorbild. Nach ihrem Auftritt wurde dann überraschend auch Menowin von Chefjuror Dieter Bohlen (72) spontan zum Vorsingen gebeten. Der Musiker versprach, diesmal weniger verbissen an die Sache heranzugehen als noch vor 16 Jahren. Er selbst beschreibt seine Entwicklung mit einer anschaulichen Metapher: "Und während der Zeit aber hat sich das Auto so brutal verfahren und hatte so viele Leitplanken mitgenommen, dass es irgendwann zu einem Unfall kam. Und ja, jetzt war ich halt 15 Jahre in der KFZ-Werkstatt, habe reparieren lassen. Und jetzt bin ich hier."

Auch Isabel Glück (35) zeigte sich begeistert von dem unverhofften Wiedersehen mit Menowin. "Ich wusste davon natürlich schon länger, aber es wird eine Überraschung. Ich glaube, dass sein Auftritt für Aufsehen sorgen wird. Die Leute werden genau hinschauen, weil er sich entwickelt hat. Ich finde das sehr gut und habe mich gefreut, als ich ihn dort gesehen habe", so die Ballermann-Sängerin im Gespräch mit dem Magazin Kukksi. Unterdessen kochte die Gerüchteküche im Netz über, weil die Nachricht von Menowins Rückkehr ausgerechnet am 1. April publik wurde. Viele Fans witterten zunächst einen Scherz. In den sozialen Medien äußerten sich Nutzer skeptisch und spotteten über das vermeintliche DSDS-Comeback.

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Getty Images Mehrzad Marashi und Menowin Fröhlich beim DSDS-Finale 2010

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Gregorowius,Stefan / ActionPress Mehrzad Marashi und Menowin Fröhlich bei DSDS 2010

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025