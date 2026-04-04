"Wer wird Millionär?": "Klugscheißer"-Kandidat im Special

Johannes Müller hat bei Wer wird Millionär? normalerweise eine große Klappe – allerdings nur zu Hause auf der Couch. Wenn der selbsternannte Besserwisser die Quizshow im TV verfolgt, weiß er angeblich alles besser und regt sich lautstark über die Antworten der Kandidaten auf. Sogar das Wort "Loser!" soll schon gefallen sein, wenn Johannes vor dem Fernseher sitzt. Seine Frau hat von diesem Verhalten offenbar genug und meldet ihren Mann laut RTL kurzerhand heimlich bei Günther Jauch (69) an. Im Oster-Special der Sendung wird Johannes nun selbst ins Studio gelockt, ohne zu ahnen, dass er gleich auf dem heißen Stuhl landen wird. Günther verriet in einem Interview: "Einer ist zum Beispiel dabei, ein wahnsinniger Klugscheißer, den hat seine Frau heimlich aufgenommen auf dem Sofa." Sie wollte wohl dokumentieren, wie er sich über vermeintlich "dumme Kandidaten" echauffiert.

Als Johannes dann tatsächlich Günther gegenübersitzt, ändert sich die Situation schlagartig. Der Kandidat merkt schnell, dass zwischen Wohnzimmer und Quizstuhl der Show, die sich schon lange gegen starke Konkurrenz aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen behauptet, Welten liegen. Was zu Hause noch locker und einfach wirkte, fühlt sich im Studio plötzlich ganz anders an. Der Puls steigt und die Überraschung ist gelungen – jetzt muss Johannes beweisen, was sein Sofa-Wissen wirklich wert ist. Neben ihm treten im zweiteiligen Oster-Special auch andere besondere Kandidaten an, darunter frühere Pechvögel, die es in der Vergangenheit nicht auf den Stuhl geschafft haben, sowie Lehrer und Chefinnen, die von ihren Schülern und Mitarbeitern überrascht werden.

Das Oster-Special der humorigen Sendung "Wer wird Millionär?", die bereits seit der ersten Stunde im Jahr 1999 von Günther moderiert wird, läuft am 4. und 5. April jeweils ab 20.15 Uhr bei RTL und ist auf RTL+ bereits jetzt zum Streamen verfügbar. Als besonderes Ostergeschenk erhalten alle Kandidaten einen zusätzlichen Joker-Hasen, der auf dem Weg zur Million hilfreich sein kann. Auch Kinder sind unter den Teilnehmern, die mit einem möglichen Gewinn endlich den Auszug aus dem Elternhaus schaffen sollen. Die Kandidaten ahnen zu Beginn nicht, dass sie später selbst um die Million spielen werden – ihre Freunde oder Familienmitglieder locken sie nichtsahnend ins Studio, was bereits vor der ersten Frage für ordentlich Aufregung sorgt.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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