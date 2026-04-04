Nach Frühgeburt: Daniel und Eva Lott teilen Wochen-Recap

Daniel Lott und Eva Lott haben auf Instagram ein emotionales Update über ihr Frühchen geteilt, das vor einigen Wochen nach einem Blasensprung verfrüht zur Welt kam. In einem detaillierten Wochen-Recap zeigen die beiden mehrere bewegende Bilder, die unter anderem Eva beim Kuscheln mit ihrem kleinen Sohn sowie seine winzigen Babyfüße zeigen. Besonders stolz verkündeten die Eltern einen wichtigen Meilenstein: Ihr kleiner Kämpfer hat die Zwei-Kilo-Gewichtsmarke geknackt. "Er hat die zwei Kilo geknackt – stolz", schrieb Eva begeistert zu den Aufnahmen, die sie mit ihren Followern teilte. In ihrem ausführlichen Beitrag gibt die Social-Media-Bekanntheit einen intimen Einblick in den Alltag mit ihrem Frühgeborenen.

Eva schwärmte vom "Känguruhen" mit ihrem Sohn und betonte, wie sehr sie diese intensive Nähe genieße: "Seine Werte werden einfach immer besser durch das Kuscheln." Besonders rührend ist ein Foto, auf dem eine selbst gehäkelte Giraffe im Bettchen des Kleinen liegt. "Die Giraffe habe ich in der schweren Zeit, als ich noch schwanger stationär im Krankenhaus war, selbst gehäkelt. Das war mein erstes großes Projekt und ich finde, sie ist toll geworden. Jetzt beschützt sie meinen kleinen Kämpfer", erklärte sie. Auch das goldene Haar ihres Sohnes und die Babyfüße, die sie "auffressen" könnte, obwohl sie Füße normalerweise hasse, erwähnte Eva liebevoll. Zudem berichtete sie, dass sie und Daniel sich die Zeit mit ihren beiden Kindern aufteilen müssen und gemeinsame Momente daher rar sind.

Bereits vor wenigen Wochen hatten die Eltern ihre Community mit einem Krankenhaus-Update auf dem Laufenden gehalten. Damals verriet Eva voller Hoffnung: "Wenn seine Entwicklung ungefähr so weitergeht, kann er bald auf die normale Station verlegt werden, weil er auf der Intensivstation zu den gesünderen und großen Kindern gehört." Schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sich die Influencerin zuversichtlich und stolz auf ihren kleinen Kämpfer: "Er ist ein wahrer Kämpfer und meistert die Situation so toll. Wir sind unglaublich stolz."

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Instagram / ivy.zlr Daniel und Eva Lott, Influencer

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Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn, April 2026

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Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott, Januar 2026