Ein Tag vor ET: Renata Lusin zeigt ihren großen Babybauch

Renata Lusin (38) steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Tänzerin erwartet jeden Moment die Ankunft ihres Babys. Einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin hat sie sich auf Instagram an ihre Follower gewandt und ein Video veröffentlicht, in dem sie ihren runden Babybauch in die Kamera hält. In dem Clip streichelt die werdende Mutter liebevoll über ihren gewachsenen Bauch und lächelt dabei strahlend. Mit dem Post möchte sie diesen besonderen Moment festhalten, bevor ihr zweites Kind zur Welt kommt. Zu dem Video schrieb Renata: "Ein Tag vor dem ET mit Stella am 20. März 2024 vs. heute tatsächlich ein Tag vor dem ET mit Baby Nummer zwei. 3. April 2026."

Weiter erklärte sie: "Diesen Moment und diesen Tag wollte ich unbedingt festhalten. Ich werde meinen Babybauch schon sehr vermissen. Das weiß ich…" Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche ihrer Fans. "Alles Gute, Renata. Es ist so schön, dein Strahlen zu sehen", schrieb eine Followerin. Eine andere kommentierte: "Der jetzige Bauch sieht kompakter aus. Alles Gute für die bevorstehende Geburt. Freu mich so sehr für euch, dass eure Familie wächst." Eine weitere Userin konnte die Gefühle der Let's Dance-Bekanntheit nachvollziehen: "Alles Liebe und Gute für die Geburt, ich habe meinen Bauch auch lange vermisst."

Schon vor einer Woche hatte Renata ihren Fans erzählt, dass sie vermutet, ihr Baby würde sich Zeit lassen. "Mein ET ist schon nächste Woche, aber ich fühle irgendwie, dass es mindestens eine Woche später sein wird", schrieb die Tänzerin auf Instagram. Als Grund nannte sie, dass ihr Bauch noch nicht tief genug sitze und sie immer noch ohne Probleme auf dem Rücken liegen könne. Auch dieses Mal brachte Renata ihre wachsende Vorfreude klar zum Ausdruck. "Es ist einfach so aufregend", schrieb sie in ihrem Update. Gleichzeitig fragte sie neugierig ihre Community: "Wer hat von euch übertragen?" Die ehrlichen Worte und die Offenheit trafen offenbar einen Nerv, denn in kürzester Zeit bekam sie einige Reaktionen und zahlreiche Kommentare von ihren Followern.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, April 2026

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Instagram / renata_lusin Schwangere Renata Lusin

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin in ihrem Tanzstudio