"Keine Bleibe": Ist Kim Virginia Grey etwa bald obdachlos?

Kim Virginia Grey (30) steht vor einem großen Wohnungsproblem. In ihrer Instagram-Story richtete sich die Reality-TV-Bekanntheit jetzt mit einer offenbar verzweifelten Botschaft an ihre Follower und erklärte, dass sie in etwa zwei Monaten aus ihrer aktuellen Wohnung ausziehen muss. "In circa zwei Monaten muss ich hier raus, mit allem, was ich habe – und ich weiß immer noch nicht wohin", berichtete Kim. Ihr eigentliches Ziel ist ihr Eigenheim, das derzeit jedoch noch im Bau ist – und wann es fertiggestellt wird, kann die 30-Jährige nicht einschätzen. "Vielleicht bin ich in ein paar Monaten obdachlos", schilderte die Social-Media-Bekanntheit ihre missliche Lage.

Die Ungewissheit darüber, wie lange der Bau ihres Hauses noch dauert, macht die Situation für Kim besonders schwierig. Es könnte in zwei Monaten fertig sein, aber auch in drei Monaten oder sogar noch später. Für die Überbrückungszeit hat sie nach eigenen Angaben noch keine Lösung gefunden. "Wir lassen uns überraschen anscheinend, weil ich habe nichts", erklärte sie in ihrer Social-Media-Story. Kurzzeitig habe sie überlegt, für rund drei Monate nach Thailand zu gehen, um die Wartezeit dort zu verbringen. Diese Option verwarf sie jedoch wieder, da ihr das Leben aus dem Koffer zu stressig wäre.

Vor wenigen Tagen hatten Kim und ihr Ehemann Nikola Grey (30) für neue Schlagzeilen gesorgt, als nach einem heftigen Streit auf Bali Nikola kurzerhand abreiste und Kim allein auf der Insel zurückließ. Die Influencerin zeigte sich damals in ihrer Instagram-Story überrascht, als Nikola plötzlich zurückkehrte. "Aber das zeigt auch irgendwo, dass er bereit ist für ein normales Gespräch, das alles ganz normal zu klären und ohne Drama – und das freut mich", berichtete Kim offen. Ein Gespräch zwischen den beiden schien damit wieder möglich.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025