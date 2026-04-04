"Wo ist deine Fürsorgepflicht?": GNTM-Shooting erzürnt Fans

Bei Germany's Next Topmodel sorgte das diesjährige Sedcard-Shooting für heftige Diskussionen im Netz. Heidi Klum (52) veranstaltete das wichtige Shooting auf einem Hochhaus-Dach, wo die Kandidaten gnadenlos in die pralle Sonne blicken mussten, um ihre Porträtbilder abzuliefern. Während einige Models die schwierigen Bedingungen noch halbwegs meistern konnten, kämpften andere sichtbar mit der blendenden Helligkeit und tränenden Augen. Besonders hart traf es Yanneck, der nicht nur kaum die Augen offenhalten konnte, sondern sich innerhalb kürzester Zeit augenscheinlich auch einen Sonnenbrand zuzog. Die Zuschauer zeigten sich in den sozialen Netzwerken entsetzt über die Bedingungen und richteten schwere Vorwürfe an Heidi.

Die Kritik nahm auf Instagram und X schnell Fahrt auf. "Das ist so unfassbar dumm, dass man erwartet, dass er jetzt in die Sonne schauen kann und zum neuen Marvel-Charakter mutiert", empörte sich ein User. Ein anderer fragte aufgebracht: "Heidi, heute finde ich richtig ätzend. Was ist mit deiner Fürsorgepflicht? Dass die Augen zugehen, ist ein Reflex, da kann man nicht locker gucken." Auch die ungleichen Verhältnisse wurden bemängelt, da einige Models in der harten Mittagssonne performen mussten, während Aurelie als letzte Kandidatin vom schmeichelhaften Licht des Sonnenuntergangs profitierte. Am Ende mussten Julia, Nana, Yanneck und Bianca um ihren Verbleib zittern – Letztere musste schließlich ihre Koffer packen und die Show verlassen.

Das Sedcard-Shooting gehört bei der ProSieben-Show seit Jahren zu den wichtigsten Momenten jeder Staffel. In der Vergangenheit verlangte Heidi ihren Kandidaten dabei bereits einiges ab – 2025 überraschte sie die Models sogar im Schlaf und stellte sie noch im Pyjama vor die Kamera. Auch bei den Posen zeigte sich die Modelmama stets anspruchsvoll und wollte "Natürlichkeit sehen und Präsenz spüren". Bianca konnte diese Anforderungen nicht erfüllen, ihre Posen wirkten steif und unnatürlich. Neben Yanneck hatte auch Julia mit dem starken Sonnenlicht zu kämpfen, während bei Nana laut Heidi der Gesichtsausdruck nicht stimmte.

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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ProSieben / Max Montgomery Yanneck beim Sedcard-Shooting, "Germany's Next Topmodel" 2026

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ProSieben/Max Montgomery Bianca, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin 2026