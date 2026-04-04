Zehn Kilo zugenommen: Sarah-Jane Wollny hat sich "geschämt"

Sarah-Jane Wollny (27) hat in ihrer Instagram-Story offen über eine Gewichtszunahme gesprochen, die sie sehr belastet. Die Tochter aus der bekannten Wollny-Familie nahm innerhalb von nur drei Monaten zehn Kilogramm zu – eine Entwicklung, die für sie umso schwerer wiegt, da sie zuvor einen beeindruckenden Abnehmerfolg feiern konnte. Nach jahrelangem Übergewicht hatte Sarah-Jane es geschafft, von 127 Kilogramm ihr Gewicht auf rund 80 Kilogramm zu reduzieren. "Ich habe mich so krass dafür geschämt, deshalb wollte ich euch das erst nicht sagen", gab sie zu. Sie räumte zwar ein, in den vergangenen sechs Monaten nicht wirklich auf ihre Ernährung geachtet zu haben, doch solche starken Schwankungen habe sie bisher nie erlebt. Mittlerweile zieht Sarah-Jane auch einen medizinischen Grund in Betracht und möchte sich auf Lipödem testen lassen. Bei der chronischen Fettverteilungsstörung, die fast ausschließlich Frauen betrifft, kommt es zu Fettansammlungen vor allem an Beinen, Hüften und Gesäß – genau das beobachtet die Influencerin auch bei sich selbst.

Obwohl sie inzwischen wieder zwei Kilo abgenommen hat, bereitet ihr die Art der Gewichtsverteilung große Sorgen. "Nur habe ich das Gefühl, dass ich eher am Oberkörper abnehme als an den Beinen", erklärte sie in ihrer Story. Sarah-Jane wolle im Gesamten abnehmen und nicht nur an bestimmten Körperstellen. Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, hat die Tochter von Silvia Wollny ihre Ernährung komplett umgestellt und folgt einem ziemlich strikten Plan. Morgens gibt es einen Proteinshake, mittags eine warme Mahlzeit und abends Proteinquark, bei Hunger zusätzlich Gemüse. "Da hungere ich lieber, als dass ich sehe, dass es auf der Waage wieder steigt", sagte sie. Viele ihrer Follower hätten ähnliche Probleme, weshalb Sarah-Jane transparent bleiben und offen über ihre gesundheitlichen Sorgen berichten wolle.

In der Vergangenheit half Sarah-Jane bei ihrem Aussehen auch ein wenig nach. Vor rund vier Monaten zeigte die TV-Bekanntheit in ihrer Social-Media-Story ganz offen, dass sie sich die Lippen aufspritzen ließ. Direkt nach der Behandlung staunte sie über das Ergebnis: "Meine Lippen sind einfach so krank geschwollen und das sieht 'Katastrophe' aus." Sie konnte sich sogar selbst nicht ernst nehmen. Für ihre Fans betonte sie damals, dass die Schwellung nach der Prozedur zwar heftig sei, aber bald verschwinden werde. Der Grund für die Behandlung: Sarah-Jane störte, dass ihre Mundwinkel nach unten zeigten und sie häufig Nachrichten erhielt wie: "Du siehst so traurig aus." Trotz kleiner Schmerzen hielt sie durch und freute sich direkt nach dem Eingriff, dass die Mundwinkel nicht mehr hingen.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, April 2026

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025