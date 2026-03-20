Eilmeldung: Chuck Norris ist tot

Chuck Norris (†86) ist gestorben, wie TMZ berichtet. Er starb am gestrigen Donnerstag im Alter von 86 Jahren. Wie seine Familie mitteilte, starb er auf Hawaii: "Mit schwerem Herzen gibt unsere Familie das plötzliche Ableben unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen [Donnerstag] Morgen bekannt. Auch wenn wir die Umstände gerne privat halten möchten, können wir versichern, dass er im Kreise seiner Familie war und in Frieden gegangen ist."

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