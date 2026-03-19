Medizinischer Notfall: Chuck Norris in Klinik eingeliefert

Actionfans bangen um Chuck Norris (86): Der Schauspieler musste auf Hawaii nach einem medizinischen Notfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie unter anderem TMZ berichtet, war Chuck noch am Mittwoch auf der Insel beim Training, als wenig später der Notfall eintrat. Ein Freund soll kurz zuvor noch mit ihm telefoniert haben – dabei sei der Actionstar bester Laune gewesen und habe wie gewohnt auch den einen oder anderen Witz gerissen. Wie es zu der plötzlichen Verschlechterung seiner gesundheitlichen Verfassung kam und in welchem Fachbereich der Kultdarsteller aktuell behandelt wird, ist bislang nicht bekannt.

Erst vor wenigen Tagen war der rüstige 86-Jährige in den sozialen Medien zu sehen, wo er anlässlich seines Geburtstags ein Video von sich beim Sport teilte. Die Aufnahmen sollen kurz vor seiner Abreise nach Hawaii entstanden sein und zeigten den "Delta Force"-Helden in gewohnt kämpferischer Topform. Jetzt überschlagen sich die Meldungen zu seinem Gesundheitszustand, doch offizielle Stellungnahmen von Chuck, seinem Management oder seinem privaten Umfeld liegen aktuell noch nicht vor.

Chuck zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Gesichtern des Actionkinos und pflegt auch privat einen sehr aktiven Lebensstil. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Gena verbringt er viel Zeit auf der gemeinsamen Ranch in Texas, wo das Paar mit mehreren Hunden lebt und seinen Alltag bewusst mit viel Bewegung gestaltet. Spaziergänge über das weitläufige Gelände und gemeinsame Aktivitäten mit der Familie gehören für den Schauspieler seit Langem zum Alltag. Dass der Kampfsportler sich bis zuletzt fit hielt und regelmäßig trainierte, zeigte er immer wieder in Videos und Fotos auf Social Media – entsprechend groß ist nun die Anteilnahme in seiner Community, während viele gespannt auf weitere Nachrichten zu seiner Gesundheit warten.

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Getty Images Chuck Norris im November 2019

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Getty Images Gena und Chuck Norris, 2002

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