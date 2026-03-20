"Ich altere nicht": Chuck Norris (†86) letzter Insta-Post

Mit einer letzten kraftvollen Botschaft hat Chuck Norris (†86) seine Fans auf Instagram überrascht – nur wenige Tage, bevor die Actionlegende am 19. März mit 86 Jahren starb. Zu seinem Geburtstag am 10. März teilte Chuck ein Video, in dem er bei strahlendem Sonnenschein noch einmal seine berühmten Kampfkünste demonstriert. In dem Clip zeigt der Schauspieler mehrere schnelle Karate-Moves und richtet sich gut gelaunt an seine Follower: "Ich altere nicht, ich steige im Level auf", erklärt er und spielt damit charmant auf die vielen Witze über seine angeblich unbesiegbaren Fähigkeiten an.

Weiter betont Chuck in dem Post, dass es nichts Besseres gebe, als an einem sonnigen Tag ein bisschen Action zu machen, um sich jung zu fühlen. Er sei extrem dankbar für ein weiteres Jahr, für seine gute Gesundheit und dafür, dass er weiterhin das tun könne, was er liebe. Zum Schluss wendet sich der Martial-Arts-Profi noch einmal ausdrücklich an seine Community: "Danke, dass ihr die besten Fans der Welt seid. Eure Unterstützung im Lauf der Jahre hat mir mehr bedeutet, als ihr je wissen werdet."

Der emotionale Post reiht sich in ein bewegtes letztes Kapitel im Leben des Schauspielers ein. Chuck war bis ins hohe Alter als Actionheld, Kampfsportler und Werbegesicht präsent und pflegte ein enges Verhältnis zu seiner Familie. Nach Angaben seiner Angehörigen starb er nun im Kreis seiner Liebsten und in Frieden. Über viele Jahre teilte der "Walker, Texas Ranger"-Star immer wieder private Einblicke mit seinen Followern auf Social Media, darunter gemeinsame Momente mit seiner Frau und seinen Kindern, ruhige Szenen auf seiner Ranch und Erinnerungen an besondere Highlights seiner langen Karriere.

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chucknorris Schauspieler Chuck Norris in seinem letzten Instagram-Post am 10. März 2026

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chucknorris Schauspieler Chuck Norris in seinem letzten Instagram-Post am 10. März 2026

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Imago Bruce Lee und Chuck Norris in einer Kampfszene aus "Return of the Dragon", 1972