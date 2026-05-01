Ganze Reality-Männer-Bubble durch: Gök wettert gegen Vanessa

Der Zoff zwischen Vanessa Brahimi und Göktug Göker geht weiter – und er wird immer heftiger. Nachdem bereits bekannt geworden war, dass die Realityshow Prominent getrennt für ordentlich Zündstoff gesorgt hatte, legt Göktug jetzt in seiner Instagram-Story noch einmal nach. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen Vanessa und schießt öffentlich gegen sie – mit einer Aussage, die es in sich hat: "Bei ihr sind ja immer die Männer schuld. Ich meine, sie hat eine halbe Kennenlernphase mit der ganzen Reality-Bubble schon gehabt."

In seiner Story wandte sich Göktug direkt an seine Fans und betonte, dass eine bestimmte Person Fake-Storys verbreite und die ganze Geschichte verdrehe. Er würde sich nichts "aus dem A*sch ziehen", wie er in deutlichen Worten klarstellte, und bat seine Follower, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. Damit heizt er den ohnehin schon eskalierenden Streit mit Vanessa weiter an.

Der Ursprung des Zoffs liegt bei Rebecca Ries, die in der Show behauptet hatte, Vanessa habe sich an ihren Ex Göktug rangemacht. Vanessa hatte daraufhin online reagiert und das Gerücht mit einem Augenzwinkern kommentiert – dabei deutete sie an, dass vor allem Göks Ego durch die ganze Sache gelitten habe. Göktug hatte anschließend auf Instagram zurückgeschossen und dabei auch Details zu einem gemeinsamen Wochenende öffentlich gemacht. Seitdem schaukelt sich der Streit zwischen den beiden Realitystars im Netz immer weiter hoch.

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Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Juli 2025

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Reality-TV-Sternchen

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RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten