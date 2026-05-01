Sex-Drama: Vanessa Brahimi braucht laut Gök Aufmerksamkeit

Zwischen Vanessa Brahimi und Göktug Göker ist ein waschechter Sex-Zoff entbrannt. Auslöser war zunächst Mitstreiterin Rebecca Ries, die in der Show Prominent getrennt behauptete, Vanessa habe sich an ihren Ex Göktug rangemacht. Vanessa reagierte danach im Netz und machte sich über das Gerücht lustig, dabei deutete sie an, dass vor allem Göks Ego durch die ganze Story verletzt sei. Jetzt legte der Realitystar auf Instagram nach und erhebt in seiner Story heftige Vorwürfe gegen Vanessa – inklusive Details zu einem gemeinsamen Wochenende.

In seiner Instagram-Story behauptet Gök, dass nicht er sich an Vanessa herangemacht habe, sondern genau umgekehrt. "Hör auf, hier irgendwas umzudrehen, Vanessa. Du weißt ganz genau, wie es wirklich war. Ich war Freitag und Samstag mit Julius und als ich da war, hast du meine Nähe gesucht, wir haben geredet, gechillt und du warst die ganze Zeit bei mir – das habe, nicht nur ich, sondern auch genug andere gesehen", schreibt er. Außerdem behauptet er, Vanessa habe sogar betrunken zugegeben, Aufmerksamkeit zu brauchen: "Du hast selbst im Suff gesagt, dass du Aufmerksamkeit brauchst – und genau so hast du dich auch verhalten und ich war eher derjenige, der auf Abstand gegangen ist. Weil es für mich sogar too much war."

Mit einem deutlichen Appell schließt Göktug seine Aussagen ab: "Jetzt so zu tun, als hättest du mir einen Korb gegeben, ist einfach nur lächerlich – wenn, dann war es genau andersherum. Also spar dir die Show und bleib wenigstens bei der Wahrheit." Zudem bezeichnete er Vanessa als "Fake in Person". Der Zoff mit Göktug ist aber nicht der einzige Liebes-Frust, den Vanessa zuletzt öffentlich machte. Vor drei Wochen saß sie in Sam Dylans Talkshow "Nightfever" plötzlich wieder Serkan Yavuz gegenüber. Es war ihr erstes Aufeinandertreffen nach der Trennung. Vor laufender Kamera ging es direkt ans Eingemachte.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

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Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Juli 2025

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Promiflash Vanessa Brahimi in der Reality-Talkshow "Nightfever"