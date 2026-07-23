So verstehen sich Gök und Rebecca nach "Prominent getrennt"

Bei Prominent getrennt flogen zwischen Göktug Göker (29) und seiner Ex-Partnerin Rebecca Ries (31) heftig die Fetzen – und auch beim großen Wiedersehen werden die Emotionen noch einmal richtig wach. Im Talk mit Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) blicken die Reality-Bekanntheiten auf ihre gemeinsame Zeit in der Villa zurück und sprechen offen über ihr aktuelles Verhältnis. Dabei macht Gök deutlich, dass es für ihn als Paar keine Zukunft mehr gibt, obwohl die beiden durch ihren kleinen Sohn Malik für immer miteinander verbunden bleiben werden. Während er unter Tränen von seiner Angst erzählt, als Vater getrennt von der Mutter seines Kindes zu leben, ringt auch Rebecca sichtlich um Fassung.

Im Gespräch erklärt Gök, dass die Zeit mit Rebecca in der Show für ihn "nicht unbedingt gut" gewesen sei. Sie könnten zwar miteinander reden, aber als Team würden sie einfach nicht funktionieren. Die Teilnahme habe ihm noch klarer vor Augen geführt, warum sie getrennt sind: "Weil es einfach zwischenmenschlich nicht funktioniert." Besonders schmerzlich ist für ihn, dass viele alte Themen wieder hochkamen und ihn emotional machten. Offen gesteht er, dass die Trennung ohne Rebeccas Schwangerschaft vermutlich früher erfolgt wäre: "Wäre sie nicht schwanger gewesen, wäre ich viel schneller weg gewesen. Es hat einfach nicht gepasst." Ein Liebes-Comeback schließt er daher eindeutig aus: "Wir sind nicht zusammen und es wird auch kein Comeback geben, weil ich der Meinung bin, es wird sich nicht ändern." Gleichzeitig betont er aber: "Es tut halt weh, was soll ich sagen, sie ist mir nicht egal. Als Mutter ist sie mir nicht egal."

Auch Rebecca lässt beim Wiedersehen tief in ihr Inneres blicken. Die Social-Media-Bekanntheit sagt, sie hätte sich gewünscht, dass die beiden ihrer Liebe nach etwas Abstand noch eine zweite Chance geben oder in eine gemeinsame Therapie gehen: "Wir werden immer miteinander verbunden sein, weil wir ein Kind haben." Es mache sie traurig, dass ihr einjähriger Sohn bereits Eltern hat, die kein Paar mehr sind: "Unser Kind ist ein Jahr und hat jetzt schon keine Eltern mehr, die zusammen sind. Und das ist für mich als Mama super schade." Umso wichtiger ist ihr jetzt ein gutes Verhältnis als Eltern: "Wir sehen uns häufig. Malik und Gök haben ein super Verhältnis, die Türen sind immer offen, er kann bei mir schlafen, wenn er seinen Sohn sehen möchte, er kann seinen Kleinen immer sehen. Das verweigere ich ihm nicht und das möchte ich auch gar nicht." Moderatorin Charlotte lobt, dass die beiden damit auf einem "super Weg" seien – vor allem im Sinne ihres kleinen Jungen.

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries mit ihrem Sohn Malik, April 2026