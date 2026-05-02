Im feschen Dirndl: Davina Geiss heizt Beziehungsgerüchte an

Davina Shakira Geiss (22) hat jetzt auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die 22-Jährige postete ein Video von sich in einem beigefarbenen Dirndl und löste damit eine Welle an Spekulationen in den Kommentaren aus. Denn vielen ihrer Follower fiel sofort ein Detail ins Auge: die Position ihrer Dirndlschleife. Diese soll traditionell Auskunft über den Beziehungsstatus der Trägerin geben. Prompt stellte sich also die Frage: Ist Davina etwa vergeben, verlobt oder sogar verheiratet?

Wie Tag24 berichtet, steht eine rechts gebundene Schleife klassischerweise für vergebene Frauen, während Singles die Schleife auf der linken Seite tragen. In Davinas Video wirkte die Schleife auf den ersten Blick rechts gebunden – was bedeuten würde, dass die Geissens-Tochter in einer Beziehung ist. "Schleife rechts, da ist jemand kein Single mehr", schrieb ein Nutzer. Doch andere Fans relativierten die Vermutung schnell wieder: "Sie filmt sich selbst mit der Front-Cam, also gehe ich mal davon aus, dass es spiegelverkehrt ist", hieß es in einem Instagram-Kommentar. Ein Punkt sorgte inmitten der Diskussion immerhin für Einigkeit: "Sehr hübsch. Ein richtiges Dirndl und kein Kitsch!", schwärmte ein Fan.

Davina dürfte es längst gewohnt sein, dass ihr Leben öffentlich diskutiert wird – in Liebesdingen hält sie sich jedoch deutlich zurück. Gemeinsam mit ihrer Schwester Shania Tyra Geiss (21) steht sie regelmäßig für die Doku-Formate der Geissens vor der Kamera. In ihrer eigenen Sendung "Davina & Shania - We Love Monaco" gewähren die beiden Einblicke in ihren Alltag zwischen Glamour, Reisen und Familienmomenten mit ihren Eltern Robert (62) und Carmen Geiss (60). Fans können die neuen Folgen der Doku-Soap aktuell bei RTL II oder vorab auf RTL+ verfolgen. "Es ist wahnsinnig viel passiert", verriet Shania zuvor über die neue Staffel.

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Instagram / davinageiss Davina Geiss im Dirndl, 2026

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Dezember 2024

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AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025