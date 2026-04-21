Davina und Shania Geiss: Neue Staffel der Power-Schwestern

Davina Geiss (22) und Shania Geiss (21) geben dem Fernsehpublikum wieder Einblicke in ihr Leben: Eine neue Staffel ihrer Doku-Soap "Davina & Shania - We Love Monaco" startet an diesem Montag um 21:15 Uhr bei RTL II – sieben Tage vorab ist sie bereits auf RTL+ verfügbar. Die Schwestern erleben darin erneut glamouröse Abenteuer, darunter Auftritte auf der Fashion Week, eine Tuning-Messe und ein Stunt-Erlebnis im Europa-Park. Auch eine ganz besondere Ferrari-Überraschung für Vater Robert Geiss (62) ist Teil der neuen Folgen. "Es ist wahnsinnig viel passiert", verriet Shania im Interview mit spot on news. "Wir sind durch ganz Deutschland geflogen, waren auf der Fashion Week, der Tuning-Messe und wir waren Stuntfrauen im Europa-Park!"

Neben dem glamourösen Lifestyle dreht sich in der neuen Staffel aber auch vieles um das Familienbusiness: Die beiden Schwestern wollen darin mehr Verantwortung übernehmen und sich als eigenständige Persönlichkeiten positionieren. "Gleichzeitig sind wir auch eigenständige Menschen und sind erfolgreich in dem, was wir machen. Wir stehen auf eigenen Beinen", betonte Davina gegenüber im Interview. Als Töchter prominenter Eltern nicht auf diese Rolle reduziert zu werden, sei ihr dabei besonders wichtig: "Wir haben schließlich gemeinsam als Familie vor über 15 Jahren mit 'Die Geissens' angefangen. Natürlich waren wir da klein, aber dennoch stehen wir seit Kindheitstagen vor der Kamera und haben uns mittlerweile etwas Eigenes aufgebaut." Shania fügte hinzu, dass ihre Eltern sie durch das gemeinsame Arbeiten "mehr und mehr als Erwachsene sehen und nicht 'nur' als ihre Kinder".

Ihre Mutter Carmen Geiss (60) ist für die beiden dabei eine besondere Inspiration. Davina schwärmte: "Sie ist eine richtige Löwen-Mama! Sie ist so stark und hat schon vieles mitgemacht. Das bewundern wir sehr, sie ist eine tolle Mama." Was die Charaktere der Schwestern angeht, sieht Davina klare Parallelen: "Ich würde sagen, ich bin einfach die Kopie von Mama und Shania die Kopie von Papa." Während Davina und Carmen eher ruhiger seien, hätten Shania und Robert eine "stärkere Personalität", wie sie erklärte. Die enge Bindung zur Familie zeigt sich auch im gemeinsamen Alltag – zuletzt gab es rund um die neue Villa Geissini in Saint-Tropez, an der Carmen etwa einen eigenen Friseursalon integrieren lässt, wieder viel Trubel im Hause Geiss.

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

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Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss im August 2022