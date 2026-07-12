Unnatürlich? Selfie von Davina Geiss sorgt für Diskussionen

Ein neues Selfie von Davina Geiss (23) sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff in der Community. Die Millionärstochter postete ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit einem auffälligen Schmollmund und einem klassischen Duckface in die Kamera posiert. Der Anblick ließ viele ihrer Follower verwundert zurück – denn bisher war Davina innerhalb ihrer glamourösen Familie vor allem für ihr natürliches Auftreten bekannt. Das Bild ließ in den Kommentarspalten schnell die Frage aufkommen: War sie beim Schönheitschirurgen?

Die Reaktionen der Fans fallen dabei alles andere als schmeichelhaft aus. "Aufgespritzte Lippen? Natürlich war sie schöner. Sorry", schreibt ein User. Andere vergleichen sie direkt mit ihrer jüngeren Schwester Shania (21), die in der Vergangenheit bereits öfter wegen ihres aufwendig gestylten Looks kritisiert wurde. "Schade, habe Davina immer für ihre natürliche Schönheit bewundert, jetzt einfach wie ihre Schwester künstlich ohne Ende", lautet ein weiterer viel beachteter Kommentar. Wieder andere Follower fragen schlicht: "Warum? Diese Lippen! Wieso macht man so etwas?" Ob hinter dem veränderten Aussehen tatsächlich ein Beauty-Eingriff, ein Filter oder geschickt eingesetztes Make-up steckt, lässt Davina bislang offen. Sie hat sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert.

Erst vor sechs Tagen zeigte sich Davina wieder ganz eng an der Seite von Mama Carmen Geiss (61). Am Wochenende sorgten Mutter und Tochter im Beachclub Nikki Beach in Saint-Tropez für Aufsehen. Beide kamen im Partnerlook. Sie trugen ein bodenlanges, rot gemustertes Kleid. Für Carmen war das mehr als nur Mode. "Als Mutter wünscht man sich, dass die Tochter einen nicht nur als Mama sieht, sondern auch als beste Freundin, als Fels in der Brandung, als Ratgeberin, als Zuhörerin und als jemanden, der immer da ist – ganz egal, was das Leben bereithält."

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Influencerin

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Juni 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Davina Geiss, Juli 2026

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