23. Geburtstag: Davina Geiss feiert Luxus-Beachclub-Party

Davina Geiss (23) hat ihren 23. Geburtstag in großem Stil gefeiert. Die Millionärstochter ließ es sich am Samstag in einem Beachclub gutgehen – gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Shania Geiss (21) und einem Kreis enger Freunde. Im bunten Zweiteiler, Sonnenbrille und einer Cap mit der Aufschrift "Where's my fucking Yacht?" tanzte und hüpfte Davina laut 20 Minuten ausgelassen auf der Feier. Wer sich fragte, was zu einem solchen Geburtstag gehört: Champagner der Luxusmarke Dom Pérignon natürlich. Shania teilte auf Instagram Einblicke in die Party, auf denen die edlen Flaschen gut zu sehen sind. Eine Flasche schlägt dabei mit bis zu 349 Euro zu Buche.

Was beim Feiern fehlte, waren die Eltern: Carmen Geiss (61) und Robert Geiss (62) konnten an diesem besonderen Tag nicht dabei sein. Sie befanden sich zur gleichen Zeit in Saint-Tropez, wo ihr Freund Ralf Schumacher (50) seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) heiratete. Carmen meldete sich jedoch mit herzlichen Worten auf Instagram bei ihrer ältesten Tochter. "Heute wirst du 23 Jahre alt, und auch wenn wir heute leider nicht bei dir sein können, bist du jede einzelne Sekunde in unseren Gedanken und ganz tief in unseren Herzen", schrieb die 61-Jährige. Außerdem betonte sie, dass es ihr und Robert nicht leichtgefallen sei, Davinas Geburtstag zu verpassen.

Gleichzeitig zeigte sich Carmen dankbar, dass ihre Tochter Verständnis für die Situation aufgebracht hatte. "Aber gleichzeitig sind wir unendlich dankbar und glücklich, dass du uns 'freigegeben' hast, damit wir bei der Hochzeit von Ralf und Étienne dabei sein können. Das bedeutet uns unglaublich viel und zeigt einmal mehr, was für ein wundervoller, verständnisvoller Mensch du geworden bist", so Carmen. Abschließend bezeichnete sie Davina als ihr "größtes Geschenk im Leben".

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Instagram / davinageiss Davina, Robert und Carmen Geiss

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

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Imago Ralf Schumacher und Etienne Bousquet-Cassagne, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof