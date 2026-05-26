Carmen Geiss kontert Kritik an Brustoperation ihrer Töchter

Carmen Geiss (61) hat sich jetzt zur Kritik geäußert, die ihr und ihrem Mann Robert (62) im Zusammenhang mit den Brustoperationen ihrer Töchter Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) entgegenschlägt. Dass die Eltern den Eingriff ihrer Kinder unterstützt haben, sorgte laut Bild offenbar für Diskussionsstoff. Carmen kontert die Vorwürfe und stellt klar, dass sie und Robert bewusst hinter der Entscheidung ihrer Töchter standen – und erklärt, warum sie kein Problem damit hatten, ihr Okay zu geben.

Die Hintergründe lieferten Davina und Shania selbst: Beide hatten zuvor an Gewicht verloren und dabei auch an Oberweite eingebüßt, was dazu führte, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlten. Der Eingriff fand im November 2025 statt, und beiden war es dabei besonders wichtig, dass das Ergebnis natürlich wirkt. Dass ihre Mutter die Entscheidung beeinflusst haben könnte, verneinten Davina und Shania ausdrücklich – die Wahl sei allein ihre eigene gewesen.

Carmen selbst kennt das Thema Brust-OP aus eigener Erfahrung, da sie sich bereits selbst einem solchen Eingriff unterzogen hat. Die Unternehmerin und Realitystar ist seit vielen Jahren mit Robert verheiratet und gemeinsam haben sie Davina und Shania großgezogen. Die Familie wurde durch die RTL-Dokusoap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" einem breiten Publikum bekannt, in der sie ihr Leben zwischen Monaco, Marbella und anderen Luxusdestinationen dokumentiert.

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Imago Carmen Geiss, Unternehmerin

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Getty Images Shania Geiss und Davina Geiss beim Screening von "Das Geträumte Abenteuer" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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© RTLZWEI / Das Kraftbild / Severin Schweiger Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, "Die Geissens"-Stars