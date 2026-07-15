Geiss-Schwestern warteten lange nach TV-Triumph auf ihr Geld

Bei ProSieben ging es vor rund einem Jahr richtig familiär zu: Davina (23) und Shania Geiss (21) traten bei Schlag den Star gegen Luna (29) und Lilli Schweiger (27) an – ein echtes Töchter-Duell. Während Til Schweiger (62) und seine Ex-Frau Dana (58) gemeinsam aus dem Publikum anfeuerten, ließ es sich auch Robert Geiss (62) nicht nehmen, vor Ort dabei zu sein – allerdings ohne Ehefrau Carmen (61). Die sei noch beim Arbeiten, ließ er süffisant verlauten. Am Ende setzten sich die Geiss-Schwestern durch und gewannen stolze 100.000 Euro.

Doch der Triumph hatte ein kleines Nachspiel: Wochen nach der Aufzeichnung meldeten sich Davina und Shania zu Wort und berichteten, dass das Preisgeld noch immer nicht auf ihrem Konto eingegangen sei. Dabei hatten die beiden bereits Pläne für das Geld – und die waren überraschend bodenständig. Statt es sofort für Designertaschen oder einen großen Shoppingtrip auszugeben, wollten sie die Summe lieber zurücklegen. Für sie ging es dabei auch ums Prinzip: Schließlich hatten sie den Betrag in einer langen Show hart erkämpft. Mittlerweile soll das Geld angekommen sein.

Für die Geiss-Schwestern ist der TV-Auftritt bei "Schlag den Star" nicht der einzige Gesprächsstoff dieser Tage. Zuletzt sorgte Davina mit einem Selfie auf Instagram für Diskussionen, auf dem sie mit auffälligem Schmollmund posierte – in der Community wurde heiß debattiert, ob die 23-Jährige beim Schönheitschirurgen war. "Aufgespritzte Lippen? Natürlich war sie schöner. Sorry", schoss ein User in den Kommentaren. "Schade, habe Davina immer für ihre natürliche Schönheit bewundert, jetzt einfach wie ihre Schwester künstlich ohne Ende", lautete eine weitere Meinung.

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Davina Shakira Geiss und Shania Tyra Geiss, "Schlag den Star"-Siegerinnen

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Die Familie Geiss bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Getty Images Shania Geiss und Davina Geiss beim Screening von "Das Geträumte Abenteuer" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026