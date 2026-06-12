Sexy: Davina Geiss zeigt Behind-the-Scenes vom Laufsteg

Davina Shakira Geiss (23) hat auf Instagram einen heißen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit für das Modelabel Lascana gewährt. In einem sexy Video, das sie auf der Plattform teilte, posiert die 23-Jährige in Unterwäsche vor einem Spiegel und lässt sich dabei von einer Stylistin schminken. Mit einem zufriedenen Lächeln und einem Luftkuss in Richtung Kamera macht Davina deutlich, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt.

In den Kommentaren unter dem Post überschlägt sich die Fangemeinde mit Lob. Zahlreiche Follower feiern die Aufnahmen und überschütten Davina mit Komplimenten. Besonders auffällig: Auch einige prominente Frauen melden sich unter dem Post zu Wort. Katja Krasavice (29) schwärmt dort: "Geil, du bist unglaublich schön!" Dagi Bee (31) kommentiert begeistert: "Guck dich an!" Und auch ihre Schwester Shania Tyra Geiss (21) zeigt sich stolz und schreibt knapp: "Stunning!" Damit wird schnell klar, dass Davinas Catwalk-Moment nicht nur bei ihren Anhängern, sondern auch in ihrem direkten Umfeld für Begeisterung sorgt.

Für Davina ist der Catwalk-Auftritt ein weiterer Schritt auf ihrem Weg in die Modewelt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Shania, mit der sie sonst vor allem in der Realityshow "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen ist, hat sie in Hamburg erstmals Fashionluft bei einer großen Unterwäsche-Show geschnuppert. Für beide Schwestern war das Event auch persönlich bedeutsam: Sie zeigten sich dort nach ihren Brust-OPs zum ersten Mal öffentlich. Bei Davinas Fans kam der Blick hinter die Kulissen hervorragend an – sie hoffen, die Realityshow-Bekanntheit künftig häufiger auf dem Laufsteg bewundern zu können.

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Instagram / davinageiss Davina Geiss posiert vor einem Spiegel bei den Vorbereitungen für eine Modenschau, Juni 2026

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Instagram / davinageiss Davina Geiss posiert vor einem Spiegel bei den Vorbereitungen für eine Modenschau, Juni 2026

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Getty Images Davina Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios in Hamburg