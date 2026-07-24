Ohne Eltern: Davina & Shania Geiss werden zu Werbegesichtern

Davina Shakira (23) und Shania Tyra Geiss (21) haben jetzt ihren eigenen großen Werbedeal an Land gezogen. Die Schwestern sind die Gesichter der neuen Social-Media-Kampagne "Sister Summer Stories" von Lascana, die in Saint-Tropez in Südfrankreich umgesetzt wurde. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen sommerliche Styles, die perfekt zum luxuriösen, aber entspannten Lifestyle der Schwestern passen. Gegenüber Bild machte Davina deutlich, was der Deal für sie bedeutet: "Es zeigt, dass Marken uns inzwischen als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen." Sie betonte: "Wir sind wahnsinnig dankbar für alles, was wir durch unsere Familie erleben durften, aber gleichzeitig möchten wir uns natürlich auch selbst etwas aufbauen."

Auch Shania sieht in "Sister Summer Stories" weit mehr als nur einen Modejob: "Dass wir jetzt erstmals für eine große Modemarke außerhalb unseres Familienkosmos arbeiten, fühlt sich besonders an." Die beiden wollen langfristig eigene Projekte aufbauen, als Business-Frauen gelten und zeigen, "dass wir mehr sind als nur die Töchter von Carmen und Robert", wie Shania klarstellt. Dass sie dabei gut als Team funktionieren, schreiben Davina und Shania vor allem ihrem engen Verhältnis zu. "Wir kennen uns unser ganzes Leben und können uns immer aufeinander verlassen", schwärmte Davina. Shania ergänzte: "Wir geben uns ehrliches Feedback. Auch dann, wenn es unbequem sein könnte. Gerade das macht unsere berufliche Zusammenarbeit einfacher und das Ergebnis häufig besser."

Auch bei ihren Eltern kommt der neue Deal offenbar bestens an. Die ersten Bilder vom Set schickten die beiden direkt an Carmen (61) und Robert Geiss (62). Davina verriet Bild, ihre Eltern seien "super stolz". Shania ergänzte lachend, dass Carmen, die sich früher über die Arbeitsmoral ihrer Töchter beklagte, sofort im "Fashion-Modus" gewesen sei und direkt Lieblingslooks gehabt habe. Robert schaue bei geschäftlichen Entscheidungen zwar genau hin und erinnere seine Töchter auch an das Kleingedruckte, doch laut Davina sei auch er stolz darauf, dass sie immer selbstständiger werden. Geld allein sei jedoch nicht die Motivation der beiden Schwestern. "Viel schöner ist es, wenn ein Projekt funktioniert und man merkt, dass die eigene Arbeit wertgeschätzt wird. Genau das macht einen am Ende stolz", brachte es Shania auf den Punkt.

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Getty Images Davina Geiss und Shania Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios in Hamburg, 10. Juni 2026

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Getty Images Shania Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in Hamburg, 10. Juni 2026

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Instagram / davinageiss Davina Geiss posiert vor einem Spiegel bei den Vorbereitungen für eine Modenschau, Juni 2026