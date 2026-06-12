Nach Brust-OP: Davina und Shania Geiss glänzen auf Catwalk

Davina Shakira Geiss (23) und Shania Tyra Geiss (21) haben am Mittwochabend bei der Lascana-Modenschau "Secret Garden" in Hamburg ihren großen Auftritt gefeiert. Die beiden Realitybekanntheiten aus "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" standen dort zum ersten Mal überhaupt für eine richtige Fashionshow auf dem Laufsteg und zogen dabei besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Für die Schwestern war der Termin auch deshalb besonders, weil sie sich dort erstmals öffentlich nach ihren Brust-OPs zeigten. Vor Ort verrieten sie Bunte außerdem, wie es ihnen nach den Eingriffen geht und wie sie heute auf die Entscheidung blicken. Vor allem Shania präsentierte auf dem Catwalk Unterwäsche und damit auch ihre neue Oberweite.

Davina machte gegenüber Bunte deutlich, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden ist. "Ich bin sehr glücklich, dass ich es gemacht habe, denn ich fühle mich definitiv wohler mit meiner Oberweite. Aber da tickt jeder Mensch anders. Am Ende des Tages muss das jeder für sich selber entscheiden", sagte sie dem Portal. Shania betonte ebenfalls, dass die Entscheidung ganz bewusst aus persönlicher Überzeugung gefallen sei. "Wir haben das für uns gemacht und nicht für andere", erklärte sie. Gleichzeitig sprach sie auch offen über ihre ersten Gedanken nach dem Eingriff und sagte: "Anfangs hatte ich Angst, dass ich doch zu wenig genommen habe, denn mir passen immer noch meine alten BHs."

Dass Davina und Shania diesen Schritt gegangen sind, hatten die beiden schon vor einiger Zeit öffentlich gemacht. Damals berichteten sie, dass sie nach einer Gewichtsabnahme viel Oberweite verloren hatten und sich deshalb nicht mehr richtig wohlfühlten. Wichtig sei ihnen bei der Brustvergrößerung vor allem ein natürliches Ergebnis gewesen. Außerdem stellten die Schwestern klar, dass die Entscheidung ihre eigene war und nicht etwa von ihrer Mutter Carmen Geiss (61) beeinflusst wurde. Mit ihrer Laufstegpremiere in Hamburg haben Davina und Shania nun nicht nur ihren ersten echten Catwalkjob erlebt, sondern auch einen sehr persönlichen Moment gemeinsam in der Öffentlichkeit geteilt.

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Getty Images Davina Geiss und Shania Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios in Hamburg, 10. Juni 2026

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Getty Images Shania Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in Hamburg, 10. Juni 2026

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Getty Images Davina Geiss bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios in Hamburg