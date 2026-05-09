Iris Katzenberger lebt trotz Trennung mit Ex Stefan zusammen

Getrennt, aber doch noch irgendwie zusammen: Iris Katzenberger (58) und ihr Ex Stefan Braun haben zwar im April nach rund zwei Jahren Beziehung Schluss gemacht, wohnen aber nach wie vor gemeinsam unter einem Dach. Das verriet die Realitystar-Ikone jetzt in einer Fragerunde auf Instagram, in der ein Fan wissen wollte, wie es ihr nach der Trennung geht. Ihre Antwort überraschte viele: "Uns geht's blendend und er kommt gleich nach Hause. Er war beim Training. Wir leben ja weiterhin zusammen und alles läuft super."

Die Trennung der beiden verlief also allem Anschein nach alles andere als dramatisch. Iris hatte als Gründe für das Liebes-Aus vor allem fehlende Kommunikation sowie unterschiedliche Lebensvorstellungen und Zukunftspläne genannt. Von bösem Blut zwischen den Ex-Partnern war dabei nie die Rede – ganz im Gegenteil: Trotz der Trennung scheinen die beiden weiterhin respektvoll miteinander umzugehen. Dass sie sogar nach dem Beziehungsaus noch zusammenleben, spricht ebenfalls dafür, dass zwischen ihnen kein Rosenkrieg herrscht. Statt öffentlicher Streitigkeiten setzen die beiden offenbar auf einen harmonischen Umgang miteinander.

Zuletzt hatte Iris auch Gerüchte kommentiert, wonach sie und Stefan Braun gemeinsam mit Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46) an der Show Prominent getrennt teilnehmen könnten. Eine sogenannte Trash-Seite hatte auf Instagram ein entsprechendes Plakat geteilt, auf dem die vier zu sehen sind. Iris teilte das Bild in ihrer Story und äußerte sich direkt dazu – eine klare Bestätigung der Teilnahme blieb dabei allerdings aus.

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IMAGO / Future Image Iris Katzenberger und Stefan Braun, Januar 2026

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Imago Iris Klein bei der Dschungelparty 2026 von Julian F. M. Stoeckel

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ActionPress, ActionPress Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke