Iris Katzenberger kommentiert "Prominent getrennt"-Gerüchte

Gerüchte um eine mögliche Teilnahme an der Show Prominent getrennt machen derzeit die Runde – und betreffen ausgerechnet Iris Katzenberger (58). Die Realitystar-Ikone sah sich zuletzt mit einem Posting einer sogenannten Trash-Seite konfrontiert, das auch auf ihrem Instagram-Kanal die Runde machte. Auf dem dort gezeigten Plakat waren Iris und ihr Ex Stefan Braun zu sehen – aber auch Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46). Die Bildunterschrift ließ wenig Spielraum für Interpretationen: "Vom Skandal zur Gruppentherapie bei 'Prominent getrennt'? Doppeltrennung in 2026" war dort zu lesen. Iris hat das Plakat in ihrer Story geteilt – und direkt dazu Stellung bezogen.

Ihre Reaktion fiel unmissverständlich aus. "Keine Sorge, Leute, man muss ja nicht alles machen, um ins Fernsehen zu kommen! Manche würden ihre eigene Mutter safe verkaufen und 'ne Extrameile gehen... Stefan und ich bekommen das auch so wieder hin", schrieb die Influencerin in ihrer Story. Damit machte sie deutlich, dass sie und ihr Ex die Situation ohne TV-Kameras klären werden – und dass eine Teilnahme an der Show für sie offenbar keine Option ist.

Die Trennung von Iris und Stefan hatte zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt. Auch Yvonne Woelke wurde bereits auf das Liebes-Aus angesprochen – etwa beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen, wo die Schauspielerin eine pikante Andeutung machte und damit die Spekulationen rund um eine mögliche gemeinsame Show-Teilnahme von Iris und Stefan weiter anheizte. Yvonne und Iris verbindet dabei keine besonders enge Beziehung – die beiden stehen sich nicht nah.

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IMAGO / pictureteam Iris Katzenberger, Januar 2026

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IMAGO / APress Iris Klein und Stefan Braun, März 2025

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit