Michael Jackson erobert dank Biopic-Hype erneut die Charts

Der King of Pop ist zurück: Der massive Erfolg des Biopics "Michael" hat ein globales Beben in den Charts ausgelöst und Michael Jackson (†50) erneut an die Spitze der Hitparaden katapultiert. Seit dem Kinostart Ende April stürmt der 2009 verstorbene Musiker posthum die Ranglisten und beweist, dass sein musikalisches Erbe auch 17 Jahre nach seinem Tod unantastbar bleibt. Mit einem Einspielergebnis von über 360 Millionen Euro nach nur zwei Wochen bricht der Film laut Rolling Stone Rekorde – und zieht die Diskografie des umstrittenen Superstars direkt mit nach oben.

Auch in Deutschland ist das Jackson-Fieber messbar: Gleich sieben Alben kehrten gleichzeitig in die Top 100 zurück. Während das legendäre "Thriller"-Album die vorderen Plätze belegt, finden sich auch Klassiker wie "Bad", "Dangerous" und "Off The Wall" in den Bestenlisten wieder. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg in den Singlecharts: Hits wie "Billie Jean" (Platz 16) und "Beat It" (Platz 32) werden aktuell von einer neuen Generation junger Popfans auf Streamingplattformen wie Spotify millionenfach entdeckt.

Hinter dem Hype steht eine Jackson-Stabübergabe der Extraklasse: Im Biopic verkörpert Michaels Neffe Jaafar Jackson (29) seinen Onkel so authentisch, dass die Kinosäle weltweit gefüllt sind. Doch der Film erntet auch Kritik: Während Fans die Bühnenenergie feiern, bemängeln Kritiker, dass das Biopic die Schattenseiten des Weltstars weitgehend ausblendet. Dem kommerziellen Erfolg tut dies jedoch keinen Abbruch: Michael ist im Jahr 2026 präsenter denn je und berührt im Kinosaal Nostalgiker genauso wie völlig neue Fans.

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Getty Images Michael Jackson, Sänger

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Getty Images Michael Jackson, amerikanischer Popsänger

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson