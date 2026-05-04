Jaafar Jackson bereitete sich intensiv auf "Michael" vor

Seit dem 22. April 2026 läuft das Biopic "Michael" über das Leben von Popikone Michael Jackson (†50) in den deutschen Kinos – und in der Hauptrolle steckt kein Geringerer als sein Neffe Jaafar Jackson (29). Für den 29-Jährigen ist es die erste große Hauptrolle auf der Leinwand und gleichzeitig eine außergewöhnlich persönliche: Er kannte seinen berühmten Onkel noch aus seiner Kindheit. Um ihn jedoch authentisch verkörpern zu können, reichten die eigenen Erinnerungen bei Weitem nicht aus. Wie Jaafar gegenüber der Vogue verriet, bereitete er sich ganze zwei Jahre lang intensiv auf die Rolle vor.

Diese Vorbereitung war umfangreich: "Es gab eine lange Liste von Dingen, die ich getan habe, um mich auf den Dreh vorzubereiten. Es war eine umfangreiche Vorbereitungsarbeit, die damit begann, zahlreiche Archivvideos zu analysieren, seine Musik zu hören und mich intensiv mit seinen persönlichen Schriften auseinanderzusetzen", erklärte er dem Magazin. Dabei war es ihm besonders wichtig, auch Michaels frühe Jahre zu verstehen: "Mir war es wichtig, ganz von vorne anzufangen, bei den Anfängen der Jackson 5, und sicherzustellen, dass ich Michaels Sichtweise von den frühen Tagen bis ins Erwachsenenalter verstand." Neben der intensiven Recherchearbeit absolvierte er außerdem umfangreiches Tanz- und Gesangstraining. Unterstützt wurde er dabei von Rich und Tone Talauega, die einst für die Choreografie der History-Tour von 1996 bis 1997 zuständig waren.

Doch nicht nur die Moves, auch der Look spielte eine entscheidende Rolle. Kostümdesignerin Marci Rodgers ermöglichte Jaafar den Zugang zu den Originaloutfits seines Onkels – für ihn eine besondere Ehre. Michael, der am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren starb, hinterließ nicht nur drei Kinder, sondern auch ein riesiges künstlerisches Erbe. Als einer der bekanntesten Sänger, Tänzer und Produzenten der Musikgeschichte gilt er bis heute als King of Pop.

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Getty Images Jaafar Jackson bei der AFI Tribute-Gala zu Ehren von Eddie Murphy im Dolby Theatre in Los Angeles, 18. April 2026

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Getty Images Michael Jackson, amerikanischer Popsänger

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Imago Jaafar Jackson bei der Premiere von "Michael" im Dolby Theatre in Los Angeles, 2026