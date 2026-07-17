Paris Jackson zofft sich weiter wegen Papa Michaels Nachlass

Der Streit um das Erbe von Michael Jackson (†50) geht in die nächste Runde: Paris Jackson (28) liegt erneut mit John Branca, dem Testamentsvollstrecker des Nachlasses ihres verstorbenen Vaters, im Clinch. Diesmal dreht sich der Rechtsstreit um die Frage, ob bestimmte Dokumente aus dem laufenden Verfahren unter Verschluss bleiben sollen oder nicht. John Branca hatte beantragt, die entsprechenden Unterlagen zu versiegeln. Paris widersetzte sich diesem Vorstoß nun laut dem Medium TMZ mit einer eigenen Eingabe ans Gericht.

John begründet seinen Antrag damit, dass eine Veröffentlichung der Informationen künftige Geschäfte des Nachlasses gefährden oder von Gegnern ausgenutzt werden könnte. Paris sieht das ganz anders: Sie wirft dem Testamentsvollstrecker vor, der Antrag diene in Wirklichkeit dazu, seinen eigenen Ruf zu schützen, anstatt die Interessen des Nachlasses zu wahren. Zudem kritisiert sie, dass sie in finanziellen Angelegenheiten des Nachlasses weitgehend im Dunkeln gelassen werde. In ihren Unterlagen führt sie außerdem an, dass John Branca und der kürzlich verstorbene John McClain zusammen über 105.042.016 Euro für ihre Arbeit am Nachlass erhalten hätten – ein Betrag, der in keinem Verhältnis zu dem stehe, was sie und ihre Brüder bisher bekommen hätten. Der Nachlass hält dagegen und betont, dass Paris und ihre Geschwister seit dem Tod ihres Vaters ebenfalls Millionenzahlungen erhalten hätten. John wirft Paris außerdem vor, ihre Anträge mit "aufwiegelnder Rhetorik über irrelevante Sachverhalte" zu füllen. Immerhin konnte die Schauspielerin zuletzt einen Teilerfolg vor Gericht verbuchen: Ein Richter stellte sich auf ihre Seite, als es darum ging, künftige Bonuszahlungen an externe Anwaltskanzleien zu stoppen.

Michael Jackson war am 25. Juni 2009 gestorben. Seitdem beschäftigt die Verwaltung seines gigantischen Nachlasses immer wieder die Gerichte. Paris ist das mittlere von Michaels drei Kindern und wurde im April 1998 geboren. Heute ist sie als Schauspielerin und Model aktiv und hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihre besondere Verbindung zu ihrem Vater gesprochen.

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Getty Images Paris Jackson bei der Premiere von "Jackass: Best and Last", Juni 2026

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Imago Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026

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Getty Images Blanket, Paris mit Prince und Michael Jackson