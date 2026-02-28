Michael Jacksons frühere Freunde werfen ihm Missbrauch vor

Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie Porte und Aldo Cascio haben eine Klage gegen The Michael Jackson Company in Bezug auf den Nachlass des Sängers eingereicht. Die Geschwister werfen dem verstorbenen Michael Jackson (†50) vor, sie über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg sexuell missbraucht zu haben. Laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem TMZ vorliegen, bezichtigen sie den King of Pop, sie als Kinder "unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und sexuell missbraucht" zu haben. Einige von ihnen sollen erst sieben oder acht Jahre alt gewesen sein, als er die vermeintlichen Übergriffe begangen habe. Michaels ehemalige Familienfreunde geben an, dass der Musiker sich mit Geschenken und Liebeserklärungen den Zugang zu einem Lifestyle als Berühmtheit und ihr Leben gedrängt habe. Danach habe er jedes der Kinder isoliert und missbraucht.

In der Klageschrift führen die Cascios detailliert auf, dass der Missbrauch "auf Reisen im In- und Ausland" stattgefunden haben soll, unter anderem in der Schweiz, Florida, Südafrika und dem Vereinigten Königreich. Edward behauptet in seiner Klage, dass er in Elizabeth Taylors (†79) Haus in der Schweiz und in Elton Johns (78) Anwesen im Vereinigten Königreich missbraucht worden sei. Die Geschwister geben weiter an, dass Michael den Missbrauch normalisiert habe, indem er ihnen "Pornografie und Bilder von unbekleideten Kindern" zeigte, die er als "süß" bezeichnete. Nach eigenen Angaben sahen die Cascios die Dokumentation "Leaving Neverland" und wandten sich daraufhin an den Erbschaftsverwalter von Michael, von dem sie eine Entschädigung erhielten. Jedes der Geschwister bekam demnach fünf Jahre lang umgerechnet 586.000 Euro pro Jahr. Sie halten diese Summe nun für unangemessen und fordern laut ihrem Anwalt Howard King 170 Millionen Euro.

Anwalt Marty Singer (73) sprach gegenüber dem Blatt von Erpressung. "Diese Klage ist ein verzweifelter Versuch weiterer Mitglieder der Cascio-Familie, Geld zu erpressen. Sie haben sich ihrem Bruder Frank angeschlossen, gegen den bereits ein Verfahren wegen zivilrechtlicher Erpressung läuft", behauptete er. Der Nachlass von Michael Jackson ist seit dem Tod des Sängers im Jahr 2009 immer wieder Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Zuletzt machte seine Tochter Paris Jackson (27) Schlagzeilen, als sie gegen die Erbschaftsverwalter John Branca und John McClain vorging. Sie warf ihnen mangelnde Transparenz und aus ihrer Sicht unübliche Zahlungen vor.

