Platz eins futsch: Dieser Film schlägt jetzt "Super Mario"

Das Michael Jackson (†50)-Biopic "Michael" hat sich an die Spitze der weltweiten Kinocharts 2026 katapultiert und damit den bisherigen Spitzenreiter "Der Super Mario Galaxy Film" von Platz eins verdrängt. Wie unter anderem Global Box Office auf X berichtet, hat das Musikerbiopic inzwischen rund 900 Millionen Euro eingespielt. "Der Super Mario Galaxy Film" war seit seinem Start Anfang April mit einem Einspielergebnis von 891 Millionen Euro der unangefochtene Spitzenreiter an den Kinokassen gewesen – doch dieser Vorsprung reichte am Ende nicht.

"Michael" hatte bereits kurz zuvor Geschichte geschrieben, als es als erstes Biopic überhaupt die Marke von einer Milliarde US-Dollar an den Kinokassen knackte. Trotz des kommerziellen Megaerfolgs hagelt es aber auch Kritik: Dem Film wird vorgeworfen, die dunkleren und kontrovers diskutierten Seiten aus Michael Jacksons Leben weitgehend auszusparen und damit kein vollständiges Bild des Künstlers zu zeichnen, wie Moviepilot berichtet.

Wie lange "Michael" die Spitze hält, ist offen – denn bereits jetzt wartet die nächste potenzielle Kino-Sensation auf ihren Durchbruch. "Toy Story 5" steht mit knapp über 850 Millionen Euro bereits in den Startlöchern. In den USA und vielen anderen Ländern läuft der Animationsfilm seit Mitte Juni, in Deutschland startete er am 23. Juli 2026 in den Kinos – was bedeutet, dass noch viele Millionen hinzukommen dürften. Michael Jackson, dessen Musik und Leben die Grundlage des Biopics bildet, war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben. Der King of Pop hinterließ drei Kinder.

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Getty Images Michael Jackson, Sänger

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Imago Jaafar Jackson bei der Premiere von "Michael" im Dolby Theatre in Los Angeles, 2026

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Getty Images Michael Jackson, Sänger