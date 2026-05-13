Stanley Tucci ist bereit für "Der Teufel trägt Prada 3"

Der Erfolg von "Der Teufel trägt Prada 2" macht Lust auf mehr – zumindest bei Stanley Tucci (65). Der Schauspieler sprach jetzt bei einer Live-Veranstaltung in New York City offen über die Möglichkeit eines dritten Teils der beliebten Filmreihe. Bei dem Bühneninterview "Stanley Tucci in Conversation with Josh Horowitz: The Devil Wears Prada 2 and Tucci in Italy", veranstaltet von 92NY, nahm Stanley kein Blatt vor den Mund – und zeigte dabei auch seinen Sinn für Humor. Er wäre durchaus bereit für eine weitere Fortsetzung, hat dabei aber eine klare Bedingung: "Solange ich noch laufen kann, wäre das super. Ich würde es lieben. Wir hatten so eine tolle Zeit. Diese drei Frauen sind einfach unglaubliche, unglaubliche Schauspielerinnen und wunderbare Menschen", schwärmte er gegenüber Moderator Josh Horowitz.

Mit einem Augenzwinkern scherzte Stanley allerdings auch über die Zeitplanung eines möglichen dritten Teils: "In 20 Jahren werden Emily und Anne an unsere Grabsteine kommen. Es würde in einem Pflegeheim spielen." Neben der Begeisterung für die Filmreihe sprach der Schauspieler auch über eine schwierige Phase in seiner Karriere. Trotz des weltweiten Erfolgs des ersten Films von 2006 fand er sich danach in einer beruflich und finanziell angespannten Situation wieder: "Nach dem ersten 'Der Teufel trägt Prada' konnte ich kaum einen Job bekommen, was ich weiß, dass es seltsam klingt, aber es stimmt", gestand er offen. "Ich hatte eine Familie, eine Hypothek, meine damalige Frau war krank, und ich musste etwas finden, das befriedigend war, aber mir auch Geld einbrachte."

Heute hat Stanley klare Prioritäten, wenn es darum geht, neue Projekte anzunehmen. "Ich möchte keine Nachtdrehs und ich möchte nicht zu lange zu weit weg von meiner Familie sein. Das sind zwei wirklich wichtige Dinge für mich", erklärte er. Der Schauspieler ist Vater von fünf Kindern. Seine erste Ehefrau Kate Tucci (†47) verstarb im Jahr 2009 an Brustkrebs. Seit 2012 ist er mit der Literaturagentin Felicity Blunt (45), der älteren Schwester seiner "Prada"-Kollegin Emily (43), verheiratet, mit der er ebenfalls Kinder hat.

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Getty Images Stanley Tucci, Schauspieler

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci, April 2026

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Getty Images Stanley Tucci und Felicity Blunt, Januar 2025