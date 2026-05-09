"Der Teufel trägt Prada 3": Cast hofft auf baldiges Comeback

Der Teufel trägt Prada 2 läuft gerade erst in den Kinos, doch die Frage nach einem dritten Teil beschäftigt bereits die gesamte Besetzung. Meryl Streep (76), Stanley Tucci (65), Emily Blunt (43) und Anne Hathaway (43) haben sich alle gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly zu einer möglichen Fortsetzung geäußert – und sind sich in einem Punkt einig: So lange wie beim zweiten Teil soll die Wartezeit definitiv nicht werden. Schließlich dauerte es ganze 20 Jahre, bis nach dem Original aus dem Jahr 2006 überhaupt ein Sequel zustande kam.

Meryl bringt es auf den Punkt: "Ich hoffe, sie warten nicht 20 Jahre!" Ihr Kollege Stanley, der aktuell 65 Jahre alt ist, schlägt in die gleiche Kerbe – mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube nicht, dass wir das in 20 Jahren machen können. Wir müssen das früher tun, weil ich sonst tot bin." In zwei Jahrzehnten sei ein dritter Teil nur noch möglich, "wenn sie uns ausgraben". Emily wiederum würde sich neben einem weiteren Film vor allem mehr gemeinsame Szenen mit ihrem Schwager Stanley wünschen, da die beiden im zweiten Teil kaum zusammen zu sehen waren. "Wir lieben, was wir tun durften, aber wir hatten nicht genug gemeinsam zu tun", sagte sie. Anne hingegen bleibt nüchtern und betonte, dass zunächst die Einspielergebnisse abgewartet werden müssten, bevor Disney grünes Licht für einen weiteren Film geben würde. Auch Regisseur David Frankel (67) mahnt zur Geduld: "Lass uns schauen, was passiert. Es ist Showbusiness. Das kann niemand vorhersagen."

Meryl und Stanley spielen in der Filmreihe die ikonischen Figuren Miranda Priestly und Nigel, während Emily und Anne als Andy und Emily im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Emily und Stanley sind übrigens nicht nur auf der Leinwand miteinander verbunden – der Schauspieler ist mit Emilys Schwester Felicity Blunt (45) verheiratet, wodurch sie verschwägert sind. Diese familiäre Verbindung macht den Wunsch nach mehr gemeinsamen Szenen der beiden im möglichen dritten Teil umso verständlicher.

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci beim UK-Photocall von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"