König Charles empfängt Stanley Tucci beim Royal Ascot 2026

Ein königliches Stelldichein: Beim dritten Tag des Royal Ascot durften sich die Besucher des berühmten Pferderennens in Ascot, Berkshire, über einen ganz besonderen Gast freuen. Hollywoodstar Stanley Tucci (65) war gemeinsam mit seiner Frau Felicity Blunt (45) in der Royal Procession dabei – und fuhr dabei höchst prominent im vierten der festlich geschmückten Pferdekutschen mit. An Bord saßen außerdem Lord und Lady Cavendish, enge Freunde der Königsfamilie. Angeführt wurde der Zug von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) persönlich, gefolgt von Prinzessin Anne (75), Prinz Edward (62), Herzogin Sophie von Edinburgh (61) sowie Zara Tindall (45). Dass Stanley und Felicity in diesen royalen Kreisen zu Gast waren, kam dabei nicht ganz aus dem Nichts...

Tatsächlich pflegen Stanley und Charles bereits seit einiger Zeit eine herzliche Beziehung. Im Februar 2025 lud der König das Paar in sein geliebtes Landhaus Highgrove House ein, wo ein exklusives britisch-italienisches Dinner zu Ehren der Slow-Food- und Slow-Fashion-Bewegung stattfand – und das ganz im Zeichen von Stanleys Leidenschaft für die italienische Küche. Laut einem Statement des Palastes inspirierte der bekannte Moderator von "Tucci in Italy" sogar das Menü des Abends. Zu den weiteren geladenen Gästen zählten David (51) und Victoria Beckham (52), Helen Mirren (80), Donatella Versace (71) sowie der italienische Botschafter im Vereinigten Königreich, Inigo Lambertini. Auch in den darauffolgenden Monaten trafen Charles und Camilla den Schauspieler und seine Frau noch mehrfach – unter anderem bei der Premiere des königlichen Dokumentarfilms "Finding Harmony: A King's Vision" in Windsor Castle im Januar sowie bei einem Empfang im Queen's Reading Room in Clarence House im März.

Beim sogenannten Ladies' Day – so heißt traditionell der dritte Tag des Royal Ascot – stachen auch die Outfits der royalen Gäste ins Auge. Zara erschien in einem cremefarbenen Ensemble, während Camilla sich für ein blasses Limettengrün mit passendem Hut entschied. In der Royal Enclosure plauderte die Königin mit Carole Middleton (71), der Mutter von Prinzessin Kate (44), die anschließend in der Royal Box neben dem König, Zara und Sophie die Rennen verfolgte.

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Getty Images Stanley Tucci beim dritten Tag von Royal Ascot 2026 in Ascot

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Getty Images Felicity Blunt und Stanley Tucci beim Royal Ascot 2026 im Ascot Racecourse

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026

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