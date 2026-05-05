Met Gala: Stanley Tucci strahlt mit den Blunt-Schwestern

Stanley Tucci (65) hat bei der Met Gala 2026 für einen glamourösen Auftritt gesorgt – und das in bester Gesellschaft. Am Montag erschien der Schauspieler gleich mit zwei Frauen im Arm: mit seiner Frau Felicity und ihrer Schwester Emily Blunt (43) posierte er auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York City. Dass ausgerechnet diese drei zusammen die berühmten Met-Stufen erklommen, kommt nicht von ungefähr: Emily und Stanley stehen derzeit gemeinsam im Rampenlicht, denn Der Teufel trägt Prada 2 läuft aktuell in den Kinos.

Modisch machten die drei ebenfalls eine gute Figur. Emily wählte ein maßgeschneidertes Kleid von Ashi Studio und kombinierte dazu Schmuck von Mikimoto, Schuhe von Jimmy Choo und eine Tasche von Kurt Geiger. Stanley und Felicity setzten auf einen Partnerlook: Beide trugen maßgeschneiderte Outfits von Etro. Felicity komplettierte ihr Ensemble mit Jimmy-Choo-Heels und einer Clutch von Judith Leiber. Emilys Ehemann John Krasinski (46) war bei dem glamourösen Fashion-Event hingegen nicht dabei – er gehörte zu den Prominenten, die in diesem Jahr die Gala ausließen.

Stanley und Felicity sind seit 2012 miteinander verheiratet – damit ist der Schauspieler nicht nur Emilys Filmkollege, sondern auch ihr Schwager. Emily und Stanley standen zuletzt gemeinsam für die Fortsetzung des Kultfilms "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera und sorgten damit für viel Vorfreude bei den Fans. Auch Anne Hathaway (43), die ebenfalls in dem Film mitspielt, zählte zu den gefeierten Gästen des Abends. Die Schauspielerin erschien in einem handbemalten Kleid der "Michael Kors Collection", das in Zusammenarbeit mit dem Künstler Peter McGough entstanden war und sich von dem Gedicht "Ode on a Grecian Urn" des englischen Poeten John Keats inspirieren ließ.

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Getty Images Felicity Blunt, Stanley Tucci und Emily Blunt bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Stanley Tucci, Felicity Blunt und Emily Blunt bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Anne Hathaway bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City