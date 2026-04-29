Stanley Tuccis Frau ist verstorbener Ehefrau früher begegnet

Stanley Tucci (65) hat eine ganz besondere Aufnahme in seinem Fotoarchiv: ein Bild, auf dem seine verstorbene Frau Kate Tucci seiner späteren Ehefrau Felicity Blunt begegnet – aufgenommen 2006 bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada". In einem neuen Gespräch mit dem Magazin Town & Country blickt der Schauspieler auf diese Zeit zurück und spricht darüber, dass Kate schon während der Dreharbeiten sehr krank war. Jahre später sollte das Bild jedoch eine neue Bedeutung bekommen: Stanley heiratete Felicity Blunt, die Schwester von Emily Blunt (43), mit der er nun auch wieder für die Fortsetzung des Kultfilms vor der Kamera steht.

Kate starb 2009 im Alter von nur 47 Jahren an Krebs. Vier Jahre nach ihrem Tod lernte Stanley seine heutige Frau Felicity Blunt auf der Hochzeit ihrer Schwester Emily Blunt mit John Krasinski (46) näher kennen. Felicity, die als Literaturagentin tätig ist, heiratete Stanley 2012. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, Matteo, und eine Tochter, Emilia. Felicity sprach ebenfalls offen über eine weitere schwere Zeit: Stanleys Kampf gegen Mundkrebs, der 2017 diagnostiziert wurde. "Er hatte einen Ernährungsschlauch und konnte kaum sprechen. Ich habe nie wirklich verstanden, wie viel von unserem sozialen Leben und unserer Arbeit sich um Essen und Trinken dreht", schilderte sie beim Bazaar At Work Summit. Stanley selbst beschrieb die Behandlung als "schrecklich" und "psychologisch traumatisierend", da sie Erinnerungen an den Verlust seiner ersten Frau wachrief.

Der Verlust von Kate beschäftigt Stanley bis heute. "Es ist noch immer schwer nach elf Jahren. Es ist noch immer schwer. Und es wird immer schwer sein", sagte er 2021 bei CBS Sunday Morning. Gegenüber NPR nannte er das Sterben seiner Frau "erschreckend" und "verheerend". Im Privaten verbindet Stanley und Felicity heute auch ihre große Liebe zu gutem Essen: "Wir haben in Sachen Essen eine ziemliche Reise hinter uns, Stan und ich, und es ist das, was wir wirklich gern zusammen tun", sagte Felicity beim Bazaar At Work Summit. Beruflich kreuzen sich die Wege in der Familie ebenfalls: Emily und Stanley stehen in "Der Teufel trägt Prada 2" wieder gemeinsam vor der Kamera und werden Ende April in Hollywood mit Sternen auf dem Walk of Fame geehrt.

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Getty Images Stanley Tucci und Felicity Blunt, Januar 2025

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski im September 2024

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Getty Images Stanley Tucci im September 2021