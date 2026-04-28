Stanley Tucci emotional: Wiedersehen mit Emily berührt ihn

Bei der Premiere des "Der Teufel trägt Prada"-Sequels stand Stanley Tucci (65) gemeinsam mit seinen ehemaligen Mitstreiterinnen Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76) und Emily Blunt (43) auf dem roten Teppich – genau 20 Jahre nach dem Original. Für den Schauspieler war der Abend ein emotionaler Moment. Gegenüber Entertainment Tonight verriet er, dass es vor allem die Wiederbegegnung mit Emily war, die ihn nachdenklich stimmte. Als sie damals zusammen "Der Teufel trägt Prada" drehten, war die Britin gerade einmal 22 Jahre alt. Heute ist Emily 43 – und Stanleys älteste Kinder sind mit 24 und 26 Jahren in Emilys Alter von damals. Sichtlich bewegt ergänzte er, dass sie außerdem die Tante seiner jüngeren Kinder ist.

Stanley ist mit Felicity Blunt, der Schwester von Emily, verheiratet. Die beiden lernten sich 2010 auf der Hochzeit von Emily und John Krasinski (46) kennen und heirateten 2012. Zusammen haben sie zwei Kinder: Sohn Matteo und Tochter Emilia. Stanley war zuvor mit Kate Tucci verheiratet, die 2009 im Alter von 47 Jahren an Brustkrebs starb. Aus dieser Ehe stammen die Zwillinge Isabel und Nicolo sowie Tochter Camilla. Darüber hinaus zog er auch Kates zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit auf.

Über seine Kinder spricht Stanley nur selten öffentlich. Wenn er es tut, dreht sich vieles ums Kochen und gemeinsame Mahlzeiten – eine Tradition, die er aus seiner Zeit mit Kate bewahrt hat. Gegenüber The Guardian erzählte er: "Als ich meine Kinder mit meiner Frau Kate aufzog, saßen wir jeden Abend gemeinsam am Esstisch. Wir beide liebten das Kochen." Diese Gewohnheit lebt er heute mit Felicity weiter. "Es ist unverzichtbar, gemeinsam zu essen – nichts verbindet mehr oder heilt mehr", so der Schauspieler.

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Getty Images Stanley Tucci bei der Premiere von "Citadel", April 2023

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Getty Images Stanley Tucci und Felicity Blunt, Januar 2025

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"