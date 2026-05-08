Für ein Jahr: Stanley Tucci verließ erste Frau für Kollegin

Als Stanley Tucci (65) und Edie Falco (62) 2002 gemeinsam auf der Bühne am Broadway standen, ahnten wohl die wenigsten, was sich hinter den Kulissen abspielen würde. In der Produktion von Terrence McNallys Stück "Frankie and Johnny in the Clair de Lune" spielten die beiden ein Paar, das eine Affäre hat – und begannen das Stück nackt und zusammen im Bett. Während die Schauspielerin damals gegenüber der New York Times noch betonte, sie vertraue Stanley vollkommen und er sei "in seine Frau verliebt und habe eine Familie", sah die Realität hinter den Kulissen bald anders aus: Aus dem intensiven Spiel entwickelte sich eine Affäre, obwohl Stanley zu dieser Zeit mit Kathryn 'Kate' Spath verheiratet war und mit ihr zusammen fünf Kinder großzog.

Schon Jahre vor ihrem gemeinsamen Theaterprojekt schwärmte Edie heimlich von Stanley. Während ihres Studiums an der SUNY Purchase hing sein Gesicht auf Uni-Postern – er war für sie "der Junge, der es geschafft hat", wie sie später Vanity Fair erzählte. Dass sie ausgerechnet mit diesem früheren Schwarm eines Tages splitternackt auf einer Bühne liegen würde, hätte sich die Seriendarstellerin wohl kaum träumen lassen. Doch die körperliche Nähe bei "Frankie and Johnny" schweißte die beiden zusammen, aus einer kollegialen Freundschaft wurde erst Vertrautheit, dann eine Romanze. Schließlich verließ Stanley seine Frau Kate für Edie.

In einem Gespräch mit der New York Times bestätigte Edie 2004 die Beziehung und deutete an, wie schwierig die Situation für alle Beteiligten war: "Wir waren zusammen und dann haben wir uns getrennt. Denn es gibt keinen Weg, wie das eine gute Sache sein kann", erklärte sie und fügte hinzu, sie sei froh, dass er wieder bei seiner Familie sei: "Er ist ein wundervoller Mann, und er ist zurück bei seiner Frau und seinen Kindern, und ich bin begeistert."

Tatsächlich kehrte Stanley nach dem Ende der Affäre zu Kate und den Kindern zurück und blieb bis zu ihrem Tod 2009 – Kate verstarb an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung – an ihrer Seite. Später fand er mit Felicity Blunt (45) erneut privates Glück – die Literaturagentin lernte er über deren Schwester Emily Blunt (43) kennen, mit der er Der Teufel trägt Prada drehte. Kate und Felicity lernten sich sogar bei der Premiere des Blockbusters kennen und posierten für ein gemeinsames Foto.

Edie Falco hingegen heiratete nicht: Sie entschied sich dafür, ihr Familienglück als Singlemutter zu finden und adoptierte 2005 und 2008 zwei Kinder. Während Stanley inzwischen mit Felicity zwei weitere Kinder großzieht und immer wieder offen über seine Trauer um Kate spricht, hält Edie ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und konzentriert sich auf ihre Arbeit und ihr Leben mit ihren Kindern.

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Getty Images Stanley Tucci, Februar 2025

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Imago Stanley Tucci und Edie Falco bei der After-Party zu "Frankie and Johnny in the Clair de Lune" im Laura Belle Restaurant, New York, 2002

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Getty Images Stanley Tucci mit seiner ersten Frau Kate bei der Premiere von "The Devil Wears Prada" in New York, 19. Juni 2006

Imago Bei der Premiere von "The Terminal" in Beverly Hills: Stanley Tucci mit Ehefrau Kate, 9. Juni 2004

Getty Images Stanley Tucci und Felicity Blunt, Januar 2025

Imago Stanley Tucci und Edie Falco bei der Premiere von "Camp" im Ziegfeld Theatre in New York, 21. Juli 2003