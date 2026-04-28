Wird es "Der Teufel trägt Prada 3" geben? Das sagt der Cast

Noch bevor der lang ersehnte zweite Teil von "Der Teufel trägt Prada" überhaupt in die Kinos kommt, denkt der Cast bereits über einen dritten Film nach. Bei einem gemeinsamen Auftritt in der Radioshow "Radio Andy" auf SiriusXM fragte Moderator Andy Cohen (57) Emily Blunt (43), Stanley Tucci (65) und Meryl Streep (76), ob sie in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren für einen weiteren Teil zurückkehren würden. Was folgte, war ein typisch schlagfertiger Austausch zwischen den Filmstars: Stanley wollte einen Witz über seinen bevorstehenden Tod reißen, doch Emily bremste ihn sofort aus. "Sag nicht 'Ich bin dann tot'", mahnte sie ihn und fügte hinzu: "Diesen Witz darfst du nicht machen."

Der Schauspieler ließ sich davon aber nicht entmutigen und antwortete trocken: "Also gut, ich bin dann einfach gebrechlich." Meryl hingegen zeigte sich deutlich enthusiastischer, was einen dritten Teil betrifft. "Ich bin dabei", erklärte sie in der Sendung und legte sogar noch nach: "Ich wäre auch für Mamma Mia 3 zu haben." Allerdings müsste dafür ihre Figur Donna Sheridan filmisch von den Toten zurückgeholt werden, da diese im zweiten "Mamma Mia"-Teil bereits gestorben ist. Emily und Stanley wiederum haben eine klare Forderung für einen möglichen dritten "Teufel trägt Prada"-Film: mehr gemeinsame Szenen. "Stan und ich waren so wütend, dass sie uns nicht mehr zusammen machen ließen", sagte Emily gegenüber E! News bei der New Yorker Filmpremiere. Und weiter: "Wenn wir noch einen drehen, sollten wir am besten aneinandergekettet sein." Auch privat sind die beiden eng verbunden: Stanley ist mit Emilys Schwester Felicity verheiratet.

Meryl äußerte sich bei der Premiere auch zur anhaltenden Begeisterung der Fans für den Modefilm. "Die Fans haben uns gesagt, was dieser Film ist. Wir wussten, dass er gut ist, und wir dachten, er macht Spaß. Aber viele gute, unterhaltsame Filme entwickeln sich nicht so wie dieser – auf einer Flugbahn, die Jahrzehnte später noch trägt", so die Schauspielerin gegenüber E! News. Der erste Teil von "Der Teufel trägt Prada" erschien im Jahr 2006 und hat seitdem Kultstatus erlangt. Der zweite Teil kommt am 30. April in die Kinos.

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Imago Schauspielerin Emily Blunt in Los Angeles, 17.11.2025