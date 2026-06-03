Post-GNTM-Umstyling: Anna überrascht mit kurzen Haaren

Germany's Next Topmodel-Finalistin Anna sorgt nach dem Ende der Show für mächtig Aufsehen: Auf TikTok präsentierte sie ihren Fans jetzt ein radikales Umstyling und verabschiedete sich endgültig von ihrer langen Wallemähne. In dem vielbeachteten Clip, den sie selbstbewusst mit den Worten "Post-GNTM-Glow-up" kommentierte, zeigt das Model das vollendete Ergebnis der Typveränderung. Statt der gewohnt langen, leicht gewellten Haare trägt sie nun einen stufigen, blonden Bob. Unter dem Video sammelten sich schnell zahlreiche Kommentare, in denen die Community ihre Meinungen austauschte.

Die Reaktionen der Follower fielen größtenteils extrem positiv aus und viele zeigten sich absolut begeistert von dem neuen Stil. Einige Fans gingen in ihrer Euphorie sogar so weit, Anna trotz des verpassten Titels als ihre ganz persönliche Siegerin der diesjährigen Staffel zu krönen. Gleichzeitig äußerte die Community jedoch auch konkrete Wünsche bezüglich der Haarfarbe. Gleich mehrere Nutzer sprachen sich in den Kommentaren dafür aus, den aktuellen Blondton noch kühler zu gestalten, da ihnen die jetzige Nuance noch ein wenig zu "goldig-gelb" wirke.

Auch privat steht im Leben der GNTM-Beauty seit dem Finale einiges Kopf. Während der anstrengenden Staffel hatte Anna nicht nur mit dem enormen Druck der Dreharbeiten zu kämpfen, sondern steckte auch in einer emotional schwierigen Beziehungssituation, die in einer Trennung während einer Drehpause gipfelte. Für zusätzlichen Gesprächsstoff vor den Kameras sorgte zudem ein intensiver Flirt mit ihrem Modelkollegen Yanneck. Umso spannender bleibt es für die Fans nun zu beobachten, wie sich Anna nach der Show sowohl beruflich auf den Laufstegen als auch optisch komplett neu erfindet.

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annarosiina GNTM-Finalistin Anna mit ihrem neuen Bob, Juni 2026

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ProSieben/Max Montgomery Anna, GNTM-Kandidatin

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ProSieben/Max Montgomery Die Kandidaten von GNTM bei der Campagne für Samsung