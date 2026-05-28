GNTM-Anna rechnet nach Liebesultimatum vom Ex gnadenlos ab

Heute Abend steht Anna im glitzernden Finale von Germany's Next Topmodel – und kurz vor der großen Show spricht die 22-Jährige über das Liebes-Drama hinter den Kulissen. Während sie in Berlin und Los Angeles einen Job nach dem anderen einsackte und von Heidi Klum (52) zur Favoritin gemacht wurde, geriet ihre Beziehung immer mehr ins Wanken. Gegenüber Bild schildert die GNTM-Finalistin, wie ihr damaliger Freund sie mit einem harten Ultimatum unter Druck setzte und sogar ihre Intelligenz beleidigte. In der Weihnachtspause der Dreharbeiten zog Anna schließlich die Reißleine und trennte sich. Parallel sorgte ihr knisternder Flirt mit Male-Model Yanneck im TV für Gesprächsstoff – auch darüber spricht sie nun Klartext.

Zu Beginn der Staffel war Anna noch frisch verliebt, die Beziehung lief rund fünf Monate. Doch je erfolgreicher die gelernte Pflegefachfrau in der Show wurde, desto mehr knirschte es privat. Laut Anna habe ihr Ex ihren wachsenden Ruhm für sich nutzen wollen und auf Extra-Aufmerksamkeit gehofft. Als die Crew nach Los Angeles weiterzog, spitzte sich alles zu. "Der hat mir von Anfang an schon einen sehr krassen Druck gemacht", erzählt sie dem Blatt. Der Wendepunkt: Ihr Freund habe verlangt, mit nach L.A. eingeladen zu werden – sonst sei Schluss. Als Anna ihm klarmachte, dass GNTM ihr eigenes Projekt sei, habe er nachgelegt und gesagt, sie sei dafür "kognitiv gar nicht in der Lage". Für die Kandidatin war das zu viel, sie machte endgültig Schluss.

Und ihre viel diskutierte Chemie mit Yanneck? Die war echt, wie Anna bestätigt. "Das war auf jeden Fall nicht gespielt", meint das Nachwuchsmodel, betont aber, dass aus dem Flirt nie eine Beziehung geworden sei. Heute beschreibt sie ihren aktuellen Beziehungsstatus als "Situationship" – eine lockere Konstellation, in der der neue Mann sie deutlich besser behandle als ihr Ex. Ob er sie im heutigen Finale auch unterstützt hat? Die Show wurde zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM vorab aufgezeichnet. Angeblich wurden die zwei Gewinner bereits vor der TV-Ausstrahlung auf ProSieben geleakt.

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ProSieben/Marina Geckeler "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anna

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Yanneck beim Entscheidungswalk

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne